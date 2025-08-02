В Самаре ограничили полеты воздушных судов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В аэропорту Курумач в Самаре введен план «Ковер». Об этом написали представители Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации.
Ранее ночью временные ограничения были введены в Саратове и Тамбове. Они коснулись аэропортов Гагарин и Донское соответственно.
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