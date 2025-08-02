В Самаре введен план «Ковер»

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В Самаре ограничили полеты воздушных судов
В Самаре ограничили полеты воздушных судов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Курумач в Самаре введен план «Ковер». Об этом написали представители Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации.

Ранее ночью временные ограничения были введены в Саратове и Тамбове. Они коснулись аэропортов Гагарин и Донское соответственно.

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В аэропорту Курумач в Самаре введен план «Ковер». Об этом написали представители Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации. Ранее ночью временные ограничения были введены в Саратове и Тамбове. Они коснулись аэропортов Гагарин и Донское соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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