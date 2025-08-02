Жителей Пензы напугали звуки взрывов

В Пензе слышны взрывы и сирены, сообщают очевидцы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы прогремели над городом Пенза. Также слышна сирена воздушной опасности. Об этом сообщают очевидцы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность»
«А у нас ребята слышали взрывы», — пишет очевидец в одной из местных групп «Мото чат Пенза». Также поступила информация о том, что слышны сирены воздушной опасности.
Ранее утром 2 августа губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о введении режима «Воздушная опасность». Также он рекомендовал людям укрыться в подземных переходах или подземные паркинги.
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