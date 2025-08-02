Жителей Пензы напугали звуки взрывов

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В Пензе слышны взрывы и сирены, сообщают очевидцы
В Пензе слышны взрывы и сирены, сообщают очевидцы Фото:
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Взрывы прогремели над городом Пенза. Также слышна сирена воздушной опасности. Об этом сообщают очевидцы.

«А у нас ребята слышали взрывы», — пишет очевидец в одной из местных групп «Мото чат Пенза». Также поступила информация о том, что слышны сирены воздушной опасности.

Ранее утром 2 августа губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о введении режима «Воздушная опасность». Также он рекомендовал людям укрыться в подземных переходах или подземные паркинги.

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Взрывы прогремели над городом Пенза. Также слышна сирена воздушной опасности. Об этом сообщают очевидцы. «А у нас ребята слышали взрывы», — пишет очевидец в одной из местных групп «Мото чат Пенза». Также поступила информация о том, что слышны сирены воздушной опасности. Ранее утром 2 августа губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о введении режима «Воздушная опасность». Также он рекомендовал людям укрыться в подземных переходах или подземные паркинги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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