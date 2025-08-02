Салехард и Ханты-Мансийск свяжут дополнительные авиарейсы

С 9 августа между Салехардом (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) начнет выполняться второй еженедельный авиарейс. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «РусЛайн» в официальном telegram-канале.
В компании уточнили, что к существующим рейсам по средам добавится еще один — по субботам. «Мы видим устойчивый спрос на авиасообщение между Ямалом и Югрой, и запуск дополнительных рейсов по субботам — логичный шаг. Это повышает доступность маршрута и делает планирование деловых и личных поездок еще удобнее для жителей обоих регионов», — пояснили в пресс-службе перевозчика.
Продолжительность перелета составит один час 10 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону начинается от 6 548 рублей.
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