Жога обратился к свердловским десантникам

Полпред президента в УрФО Артем Жога поздравил всех ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником. По его словам, десантники являются воплощением решимости и силы.
«Сегодня бойцы Воздушно-десантных войск достойно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, проявляя мужество, верность присяге и профессионализм. Среди них немало выходцев с Урала, с честью продолжающих боевые традиции старших поколений», — написал Жога в своем telegram-канале.
Сегодня в Екатеринбурге проходит большое празднование Дня ВДВ. Для десантников организовано большое количество мероприятий. Подробнее о том, как проходит праздник — в онлайн-трансляции URA.RU.
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