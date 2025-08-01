01 августа 2025

Жога обратился к свердловским десантникам

Артем Жога поздравил десантников с Днем ВДВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Жога обратился к десантникам в своем telegram-канале
Жога обратился к десантникам в своем telegram-канале Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога поздравил всех ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником. По его словам, десантники являются воплощением решимости и силы.

«Сегодня бойцы Воздушно-десантных войск достойно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, проявляя мужество, верность присяге и профессионализм. Среди них немало выходцев с Урала, с честью продолжающих боевые традиции старших поколений», — написал Жога в своем telegram-канале.

Сегодня в Екатеринбурге проходит большое празднование Дня ВДВ. Для десантников организовано большое количество мероприятий. Подробнее о том, как проходит праздник — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога поздравил всех ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником. По его словам, десантники являются воплощением решимости и силы. «Сегодня бойцы Воздушно-десантных войск достойно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, проявляя мужество, верность присяге и профессионализм. Среди них немало выходцев с Урала, с честью продолжающих боевые традиции старших поколений», — написал Жога в своем telegram-канале. Сегодня в Екатеринбурге проходит большое празднование Дня ВДВ. Для десантников организовано большое количество мероприятий. Подробнее о том, как проходит праздник — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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