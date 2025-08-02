В Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами

Автобус с 48 пассажирами, в том числе 6 детьми, опрокинулся в Теньгушевском районе Мордовии
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся Теньгушевском районе Мордовии. Об этом сообщило МВД по Республике.
«Недалеко от села Хлебино Теньгушевского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса», — передает МВД в telegram-канале. Согласно предварительной информации, водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автобус выехал в правый по направлению движения кювет и опрокинулся.
Известно, что водитель находился в трезвом состоянии. На месте происшествия работает полиция.
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