В Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами

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Автобус с 48 пассажирами, в том числе 6 детьми, опрокинулся в Теньгушевском районе Мордовии
Автобус с 48 пассажирами, в том числе 6 детьми, опрокинулся в Теньгушевском районе Мордовии Фото:

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся  Теньгушевском районе Мордовии. Об этом сообщило МВД по Республике.

«Недалеко от села Хлебино Теньгушевского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса», — передает МВД в telegram-канале. Согласно предварительной информации, водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автобус выехал в правый по направлению движения кювет и опрокинулся.

Известно, что водитель находился в трезвом состоянии. На месте происшествия работает полиция.

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Автобус с 48 пассажирами опрокинулся  Теньгушевском районе Мордовии. Об этом сообщило МВД по Республике. «Недалеко от села Хлебино Теньгушевского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса», — передает МВД в telegram-канале. Согласно предварительной информации, водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автобус выехал в правый по направлению движения кювет и опрокинулся. Известно, что водитель находился в трезвом состоянии. На месте происшествия работает полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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