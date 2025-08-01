01 августа 2025

В Челябинской области педофил домогался до 11-летней девочки в сквере

Челябинца, домогавшегося до 11-летней девочки, приговорили к 12 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый в домогательствах свою вину не признал
Обвиняемый в домогательствах свою вину не признал Фото:

В Челябинской области суд приговорил 58-летнего жителя Копейска к 12 годам колонии строгого режима за преступление сексуального характера. Он совершил его в отношении 11-летней девочки, сообщил официальный telegram-канал прокуратуры региона.

«Подсудимый, находясь в сквере имени Сутягина г. Копейска, домогался до 11-летней девочки. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве. 

Когда произошел инцидент, девочка сказала мужчине о своем возрасте. Параллельно она отправила одноклассникам голосовые сообщения, сообщив о происходящем. После того как в ситуацию вмешались взрослые, обвиняемый покинул место происшествия.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, заявив о своей непричастности к преступлению из-за алкогольного опьянения. Аргументы в пользу его невиновности были опровергнуты представителем государственного обвинения в ходе судебного разбирательства.

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В Челябинской области суд приговорил 58-летнего жителя Копейска к 12 годам колонии строгого режима за преступление сексуального характера. Он совершил его в отношении 11-летней девочки, сообщил официальный telegram-канал прокуратуры региона. «Подсудимый, находясь в сквере имени Сутягина г. Копейска, домогался до 11-летней девочки. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.  Когда произошел инцидент, девочка сказала мужчине о своем возрасте. Параллельно она отправила одноклассникам голосовые сообщения, сообщив о происходящем. После того как в ситуацию вмешались взрослые, обвиняемый покинул место происшествия. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, заявив о своей непричастности к преступлению из-за алкогольного опьянения. Аргументы в пользу его невиновности были опровергнуты представителем государственного обвинения в ходе судебного разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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