В Челябинской области педофил домогался до 11-летней девочки в сквере

В Челябинской области суд приговорил 58-летнего жителя Копейска к 12 годам колонии строгого режима за преступление сексуального характера. Он совершил его в отношении 11-летней девочки, сообщил официальный telegram-канал прокуратуры региона.
«Подсудимый, находясь в сквере имени Сутягина г. Копейска, домогался до 11-летней девочки. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.
Когда произошел инцидент, девочка сказала мужчине о своем возрасте. Параллельно она отправила одноклассникам голосовые сообщения, сообщив о происходящем. После того как в ситуацию вмешались взрослые, обвиняемый покинул место происшествия.
В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, заявив о своей непричастности к преступлению из-за алкогольного опьянения. Аргументы в пользу его невиновности были опровергнуты представителем государственного обвинения в ходе судебного разбирательства.
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