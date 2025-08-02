Слуцкий призвал школы перестать скрывать преступления учащихся-мигрантов

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Леонид Слуцкий призвал запретить школам скрывать преступления, совершенные мигрантами
Леонид Слуцкий призвал запретить школам скрывать преступления, совершенные мигрантами Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести запрет для образовательных учреждений на сокрытие случаев противоправных действий, совершенных учащимися-мигрантами. Об этом политик сообщил в обращении министру просвещения РФ Сергею Кравцову. 

«Нужно запретить школам скрывать преступления учащихся-мигрантов. <...> Количество противоправных действий в отношении русских детей, совершенных несовершеннолетними мигрантами в школах, растет. <...> Нередко руководство и педагогический состав школ, стремясь сохранить свою репутацию, умалчивают о фактах совершения их учащимися противоправных действий», — подчеркнул Слуцкий.  Его слова приводит пресс-служба партии в своем telegram-канале.

В обращении к министру он предложил разработать методические рекомендации для директоров школ. В документе должны быть прописаны алгоритмы действий при выявлении подобных ситуаций.

Ранее Слуцкий уже поднимал вопрос о мигрантах в российских школах, выступая за отмену бесплатного обучения для детей, не родившихся в России, из-за нехватки мест и снижения качества образования. Тогда ЛДПР анонсировала внесение соответствующего законопроекта в Госдуму.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести запрет для образовательных учреждений на сокрытие случаев противоправных действий, совершенных учащимися-мигрантами. Об этом политик сообщил в обращении министру просвещения РФ Сергею Кравцову.  «Нужно запретить школам скрывать преступления учащихся-мигрантов. <...> Количество противоправных действий в отношении русских детей, совершенных несовершеннолетними мигрантами в школах, растет. <...> Нередко руководство и педагогический состав школ, стремясь сохранить свою репутацию, умалчивают о фактах совершения их учащимися противоправных действий», — подчеркнул Слуцкий.  Его слова приводит пресс-служба партии в своем telegram-канале. В обращении к министру он предложил разработать методические рекомендации для директоров школ. В документе должны быть прописаны алгоритмы действий при выявлении подобных ситуаций. Ранее Слуцкий уже поднимал вопрос о мигрантах в российских школах, выступая за отмену бесплатного обучения для детей, не родившихся в России, из-за нехватки мест и снижения качества образования. Тогда ЛДПР анонсировала внесение соответствующего законопроекта в Госдуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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