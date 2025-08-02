Конфликт в семье: что известно о поножовщине в Москве, где юноша напал на родственников

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины, произошедшей после ссоры в семье. Согласно предварительной информации, перед смертью он напал с ножом на своих родственников.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования также находится на контроле прокуратуры Москвы. Выяснилось, что юноша состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПДН). Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
Что произошло в московской семье
Инцидент произошел на юго-западе Москвы на улице Обручева. По предварительной информации, 18-летний молодой человек с ножом напал на своих родителей и сестру, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
«По адресу Обручева, 28к7, на 9-м этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия <…> Известно о трех пострадавших», — говорится в сообщении депздрава в telegram-канале.
Также стало известно, что вскоре после случившегося тело юноши обнаружили под окнами многоквартирного дома. Об этом сообщили в столичном СК.
«Под окнами жилого дома, расположенного на улице Обручева в городе Москве, обнаружено тело молодого человека с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале московского СК.
Что стало причиной поножовщины
Причиной нападения юноши с ножом на родственников стал семейный конфликт, пишет telegram-канал 112. Как сообщается, ссора случилась утром. После чего молодой человек взял холодное оружие и ранил близких. Позже появилась информация, что погибший ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. А в течение последних трех дней у него отмечались выраженные признаки раздражительности, которые отметили его родители.
Состояние пострадавших
Троих родственников юноши с ножевыми ранениями доставили в больницы Пирогова и Юдина, где им начали оказывать медицинскую помощь. В столичном департаменте здравоохранения также сообщили и о состоянии пострадавших.
«Один человек находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Медики оказали помощь на месте, а также госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина», — сказано в сообщении депздрава Москвы в telegram-канале.
Позже стало известно, что в тяжелом состоянии была мать молодого человека. Ее экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом журналистам рассказали в больнице.
«Отделение реанимации №4. Состояние тяжелое», — сказали в медучреждении. Слова собеседника приводит РИА Новости.
Уголовное дело
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Ход расследования также контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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