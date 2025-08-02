Москвич с ножом набросился на свою семью

В Москве 18-летний юноша напал с ножом на членов своей семьи на улице Обручева, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
«Юноша с ножом причинил ранения матери, отцу и сестре», — рассказал источник телеканала. По его словам, тело молодого человека позже нашли под окнами.
В июне 2025 года в гостинице «Космос» в Москве произошел подобный случай. Тогда подросток из Первоуральска ранил своего знакомого во время ссоры, причиной которой стал конфликт из-за фотографий. Пострадавший тогда получил незначительные порезы.
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