Москвич с ножом набросился на свою семью

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По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Обручева в Москве
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Обручева в Москве Фото:

В Москве 18-летний юноша напал с ножом на членов своей семьи на улице Обручева, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

«Юноша с ножом причинил ранения матери, отцу и сестре», — рассказал источник телеканала. По его словам, тело молодого человека позже нашли под окнами.

В июне 2025 года в гостинице «Космос» в Москве произошел подобный случай. Тогда подросток из Первоуральска ранил своего знакомого во время ссоры, причиной которой стал конфликт из-за фотографий. Пострадавший тогда получил незначительные порезы.

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В Москве 18-летний юноша напал с ножом на членов своей семьи на улице Обручева, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. «Юноша с ножом причинил ранения матери, отцу и сестре», — рассказал источник телеканала. По его словам, тело молодого человека позже нашли под окнами. В июне 2025 года в гостинице «Космос» в Москве произошел подобный случай. Тогда подросток из Первоуральска ранил своего знакомого во время ссоры, причиной которой стал конфликт из-за фотографий. Пострадавший тогда получил незначительные порезы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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