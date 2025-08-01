01 августа 2025

Опасный тренд: екатеринбурженка сломала позвоночник, записывая видео

Екатеринбурженка сломала позвоночник, записывая видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбурженка сломала один из позвонков после падения
Екатеринбурженка сломала один из позвонков после падения Фото:

Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj. Девушка пыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на шпильке, установленной на кастрюле и банке детской смеси, однако не справилась и упала с кухонной столешницы. Об этом рассказали в Telegram.

«Пострадавшая приехала в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка. К счастью, перелом не осложненный», — сообщает telegram-канал SHOT. По итогу женщине придется ходить три месяца в корсете.

Пострадавшей 32 года. Совсем недавно она стала мамой, у нее родился сын. Видео записывала подруга женщины.

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Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj. Девушка пыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на шпильке, установленной на кастрюле и банке детской смеси, однако не справилась и упала с кухонной столешницы. Об этом рассказали в Telegram. «Пострадавшая приехала в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка. К счастью, перелом не осложненный», — сообщает telegram-канал SHOT. По итогу женщине придется ходить три месяца в корсете. Пострадавшей 32 года. Совсем недавно она стала мамой, у нее родился сын. Видео записывала подруга женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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