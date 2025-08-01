Опасный тренд: екатеринбурженка сломала позвоночник, записывая видео

Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj. Девушка пыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на шпильке, установленной на кастрюле и банке детской смеси, однако не справилась и упала с кухонной столешницы. Об этом рассказали в Telegram.
«Пострадавшая приехала в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка. К счастью, перелом не осложненный», — сообщает telegram-канал SHOT. По итогу женщине придется ходить три месяца в корсете.
Пострадавшей 32 года. Совсем недавно она стала мамой, у нее родился сын. Видео записывала подруга женщины.
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