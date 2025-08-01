01 августа 2025

Ребенок выпал из многоэтажного дома в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок выпал с шестого этажа (архивное фото)
Ребенок выпал с шестого этажа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 4 малыш выпал с шестого этажа. Сейчас на месте трагедии работают медики. Об этом рассказали очевидцы в интернете.

«Ребенок выпал с 6 этажа дома на Пехотинцев. На видео его на руках грузят в скорую. Ребенку на вид около трех лет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 4 малыш выпал с шестого этажа. Сейчас на месте трагедии работают медики. Об этом рассказали очевидцы в интернете. «Ребенок выпал с 6 этажа дома на Пехотинцев. На видео его на руках грузят в скорую. Ребенку на вид около трех лет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...