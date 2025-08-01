Ребенок выпал с шестого этажа (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 4 малыш выпал с шестого этажа. Сейчас на месте трагедии работают медики. Об этом рассказали очевидцы в интернете.
«Ребенок выпал с 6 этажа дома на Пехотинцев. На видео его на руках грузят в скорую. Ребенку на вид около трех лет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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