Наркоман приставал к жителям Сургута
В Сургуте (Югра) мужчина под действием наркотических веществ приставал к местным жителям у подъезда. Затем устроил драку с мужчиной. Видео с инцидентом было опубликовано очевидцами в интернете.
«Молодой человек, отойдите от моего мужа!.. Ты что, больной что-ли?.. Слушай, отойди пожалуйста», — передает слова жительницы telegram-канал «ЧП Сургут»
URA.RU направило запрос в правоохранительные органы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в ХМАО во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!