02 августа 2025
01 августа 2025

В Сургуте наркоман устроил драку у подъезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркоман приставал к жителям Сургута
Наркоман приставал к жителям Сургута Фото:

В Сургуте (Югра) мужчина под действием наркотических веществ приставал к местным жителям у подъезда. Затем устроил драку с мужчиной. Видео с инцидентом было опубликовано очевидцами в интернете.

«Молодой человек, отойдите от моего мужа!.. Ты что, больной что-ли?.. Слушай, отойди пожалуйста», — передает слова жительницы telegram-канал «ЧП Сургут»

URA.RU направило запрос в правоохранительные органы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в ХМАО во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро.

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В Сургуте (Югра) мужчина под действием наркотических веществ приставал к местным жителям у подъезда. Затем устроил драку с мужчиной. Видео с инцидентом было опубликовано очевидцами в интернете. «Молодой человек, отойдите от моего мужа!.. Ты что, больной что-ли?.. Слушай, отойди пожалуйста», — передает слова жительницы telegram-канал «ЧП Сургут» URA.RU направило запрос в правоохранительные органы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в ХМАО во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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