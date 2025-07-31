Житель ХМАО простил в суде друга, ранившего его ножом и сломавшего ребро

В Белоярском суд прекратил уголовное дело после примирения сторон. Пострадавший отказался от претензий к знакомому, который ударил его ножом и сломал ребро. Об этом говорится в материалах дела.
«Уголовное дело [в отношении подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение средней тяжести вреда здоровью), прекратить на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон», — указано в судебной картотеке.
Инцидент произошел в квартире в первом микрорайоне Белоярского. Во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро. В суде потерпевший сообщил, что получил компенсацию в 10 тысяч рублей и согласен на прекращение уголовного дела.
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