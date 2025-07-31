31 июля 2025

Житель ХМАО простил в суде друга, ранившего его ножом и сломавшего ребро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судья прекратил уголовное дело за примирением сторон
Судья прекратил уголовное дело за примирением сторон Фото:

В Белоярском суд прекратил уголовное дело после примирения сторон. Пострадавший отказался от претензий к знакомому, который ударил его ножом и сломал ребро. Об этом говорится в материалах дела.

«Уголовное дело [в отношении подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение средней тяжести вреда здоровью), прекратить на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон», — указано в судебной картотеке.

Инцидент произошел в квартире в первом микрорайоне Белоярского. Во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро. В суде потерпевший сообщил, что получил компенсацию в 10 тысяч рублей и согласен на прекращение уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском суд прекратил уголовное дело после примирения сторон. Пострадавший отказался от претензий к знакомому, который ударил его ножом и сломал ребро. Об этом говорится в материалах дела. «Уголовное дело [в отношении подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение средней тяжести вреда здоровью), прекратить на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон», — указано в судебной картотеке. Инцидент произошел в квартире в первом микрорайоне Белоярского. Во время совместного отдыха мужчины поссорились и начали драку. Один из них схватил нож, ранил другого и сломал ему ребро. В суде потерпевший сообщил, что получил компенсацию в 10 тысяч рублей и согласен на прекращение уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...