Исследователи рассказали, чем грозит извержение вулкана Крашенинникова

РАН: вулкан Крашенинникова не представляет опасности
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Вулкан Крашенинникова не представляет опасности населенным пунктам
Вулкан Крашенинникова не представляет опасности населенным пунктам Фото:

Вулкан Крашенинникова на Камчатке не представляет угрозы для жителей и инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).

«Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам ... отсутствует», — написали в telegram-канале организации. Эксперты также пояснили, что риск возникновения природного пожара исключен, поскольку территория вокруг вулкана представляет собой пустоши, покрытые шлаком и лавой, где отсутствует густая растительность.

Вулкан Крашенинникова на территории Камчатского края начал извергаться 3 августа, был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около шести тысяч метров. По информации спасательных служб, пепловый шлейф движется в восточном направлении, над акваторией Тихого океана. МЧС уточнило, что для вулкана Крашенинникова установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.

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Вулкан Крашенинникова на Камчатке не представляет угрозы для жителей и инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН). «Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам ... отсутствует», — написали в telegram-канале организации. Эксперты также пояснили, что риск возникновения природного пожара исключен, поскольку территория вокруг вулкана представляет собой пустоши, покрытые шлаком и лавой, где отсутствует густая растительность. Вулкан Крашенинникова на территории Камчатского края начал извергаться 3 августа, был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около шести тысяч метров. По информации спасательных служб, пепловый шлейф движется в восточном направлении, над акваторией Тихого океана. МЧС уточнило, что для вулкана Крашенинникова установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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