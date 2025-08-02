02 августа 2025

На Камчатке впервые началось извержение вулкана Крашенинникова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Высота самого вулкана составляет 1856 метров, однако столб выброшенного пепла превысил эту отметку более чем в три раза
Высота самого вулкана составляет 1856 метров, однако столб выброшенного пепла превысил эту отметку более чем в три раза Фото:

На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Мощный выброс достиг высоты порядка 6 тысяч метров, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным спасателей, шлейф пепла движется на восток, в сторону Тихого океана. «На пути распространения пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что на данный момент вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В целях безопасности местным жителям и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану и воздержаться от восхождений на его склоны.

Ранее на Камчатке уже отмечалась повышенная вулканическая активность — в июне 2025 года после сильнейшего за десятилетия землетрясения началось извержение Ключевского вулкана, сопровождавшееся выбросами пепла и потоками лавы. Тогда спасатели также вводили ограничения на посещение ряда вулканов региона из-за угрозы новых извержений.

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На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Мощный выброс достиг высоты порядка 6 тысяч метров, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По данным спасателей, шлейф пепла движется на восток, в сторону Тихого океана. «На пути распространения пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС уточнили, что на данный момент вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В целях безопасности местным жителям и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану и воздержаться от восхождений на его склоны. Ранее на Камчатке уже отмечалась повышенная вулканическая активность — в июне 2025 года после сильнейшего за десятилетия землетрясения началось извержение Ключевского вулкана, сопровождавшееся выбросами пепла и потоками лавы. Тогда спасатели также вводили ограничения на посещение ряда вулканов региона из-за угрозы новых извержений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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