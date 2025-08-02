На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Мощный выброс достиг высоты порядка 6 тысяч метров, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным спасателей, шлейф пепла движется на восток, в сторону Тихого океана. «На пути распространения пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В МЧС уточнили, что на данный момент вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В целях безопасности местным жителям и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану и воздержаться от восхождений на его склоны.
Ранее на Камчатке уже отмечалась повышенная вулканическая активность — в июне 2025 года после сильнейшего за десятилетия землетрясения началось извержение Ключевского вулкана, сопровождавшееся выбросами пепла и потоками лавы. Тогда спасатели также вводили ограничения на посещение ряда вулканов региона из-за угрозы новых извержений.
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