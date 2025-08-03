В Пулково введены ограничения
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Пресс-релиз размещен в его telegram-канале.
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