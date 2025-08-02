02 августа 2025

В Кунгуре на дороге загорелся грузовик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал Фото:

Грузовой автомобиль вспыхнул на проезжей части в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщили очевидцы.

«От подписчика. Горела машина по улице Гребнева», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО).

По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавших нет, пояснили в ведомстве.

Судя по кадрам, возгорание произошло на глазах у очевидцев
Судя по кадрам, возгорание произошло на глазах у очевидцев
Фото:

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Грузовой автомобиль вспыхнул на проезжей части в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщили очевидцы. «От подписчика. Горела машина по улице Гребнева», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО). По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавших нет, пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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