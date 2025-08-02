В результате инцидента никто не пострадал
Грузовой автомобиль вспыхнул на проезжей части в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщили очевидцы.
«От подписчика. Горела машина по улице Гребнева», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО).
По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавших нет, пояснили в ведомстве.
Судя по кадрам, возгорание произошло на глазах у очевидцев
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