Шифер упал на восьмилетнюю челябинскую девочку во время ремонта электросетей

На голову восьмилетней девочки в поселке Потанино Копейского городского округа Челябинской области упал шифер, когда ребенок проезжал мимо на велосипеде. В этот момент на электросетях дома проводились ремонтные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по области.
«Инцидент произошел 2 августа во время ремонта электросетей. С крыши дома №8 на улице Тереза часть шифера упала на голову девочки, которая проезжала мимо на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в ведомстве.
Следствие намерено установить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта электросетей в поселке Потанино. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СКР.
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