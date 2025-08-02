02 августа 2025

Шифер упал на восьмилетнюю челябинскую девочку во время ремонта электросетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кусок шифера рассек ребенку голову
Кусок шифера рассек ребенку голову Фото:

На голову восьмилетней девочки в поселке Потанино Копейского городского округа Челябинской области упал шифер, когда ребенок проезжал мимо на велосипеде. В этот момент на электросетях дома проводились ремонтные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по области.

«Инцидент произошел 2 августа во время ремонта электросетей. С крыши дома №8 на улице Тереза часть шифера упала на голову девочки, которая проезжала мимо на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в ведомстве.

Следствие намерено установить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта электросетей в поселке Потанино. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СКР.

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На голову восьмилетней девочки в поселке Потанино Копейского городского округа Челябинской области упал шифер, когда ребенок проезжал мимо на велосипеде. В этот момент на электросетях дома проводились ремонтные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по области. «Инцидент произошел 2 августа во время ремонта электросетей. С крыши дома №8 на улице Тереза часть шифера упала на голову девочки, которая проезжала мимо на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в ведомстве. Следствие намерено установить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта электросетей в поселке Потанино. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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