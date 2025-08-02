В Свердловской области в массовом ДТП погиб один человек

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в массовом ДТП погиб один человек. Еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате чего один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Личности участников ДТП устанавливаются», — рассказали в ведомстве. Прокуратура проследит за ходом доследственной проверки, проводимой по факту ДТП.
Авария произошла около 09:55 на перекрестке улицы Кутузова и дороги на поселок Мартюш. Водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с двигавшимся в том же направлении автомобилем Nissan. В результате удара Nissan оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель «Жигули» в результате столкновения погиб. Трое человек, находившихся в других транспортных средствах, а также несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского для обследования и оказания медицинской помощи.
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