02 августа 2025

В Свердловской области в массовом ДТП погиб один человек

В Каменске-Уральском в массовом ДТП погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадал 11-летний ребенок (архивное фото)
В аварии пострадал 11-летний ребенок (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в массовом ДТП погиб один человек. Еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате чего один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Личности участников ДТП устанавливаются», — рассказали в ведомстве. Прокуратура проследит за ходом доследственной проверки, проводимой по факту ДТП.

Авария произошла около 09:55 на перекрестке улицы Кутузова и дороги на поселок Мартюш. Водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с двигавшимся в том же направлении автомобилем Nissan. В результате удара Nissan оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель «Жигули» в результате столкновения погиб. Трое человек, находившихся в других транспортных средствах, а также несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского для обследования и оказания медицинской помощи.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в массовом ДТП погиб один человек. Еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате чего один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Личности участников ДТП устанавливаются», — рассказали в ведомстве. Прокуратура проследит за ходом доследственной проверки, проводимой по факту ДТП. Авария произошла около 09:55 на перекрестке улицы Кутузова и дороги на поселок Мартюш. Водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с двигавшимся в том же направлении автомобилем Nissan. В результате удара Nissan оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель «Жигули» в результате столкновения погиб. Трое человек, находившихся в других транспортных средствах, а также несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского для обследования и оказания медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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