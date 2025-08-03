Вся президентская кампания Дональда Трампа была построена на том, чтобы закончить украинский конфликт в короткие сроки и американский глава искренне был уверен в том, что у него получится завершить российскую СВО, но он недооценил сопутствующие трудности. С таким мнением выступил американский писатель и журналист Патрик Кейси.
«Трамп известен своей склонностью к преувеличениям: он, вероятно, действительно верил, что сможет быстро закончить конфликт, но не в течение 24 часов. На мой взгляд, эти заявления свидетельствуют об искреннем стремлении к миру, но также указывают на то, что он, возможно, недооценил сложности его достижения», — написал Кейси в материале для The American Conservative. Он отметил, что Трамп находится в незавидном положении. Также, по мнению журналиста, американский президент понимает, что нет смысла затягивать конфликт искусственно, так как от него финансовые убытки несут и сами США.
Кейси также отмечал, что победа России в конфликте на Украине уже предрешена и нет смысла искусственно его затягивать. Ранее американские СМИ отмечали, что Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, однако эти заявления связывали с его склонностью к преувеличениям и недооценкой сложности ситуации. Также сообщалось, что Трамп устанавливал различные сроки для достижения соглашения по Украине, сначала объявив о 50 днях, затем сократив этот срок до 10 дней. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что только США способны поспособствовать завершению конфликта на Украине, а не сам Киев.
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