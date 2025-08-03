На Западе призвали Трампа признать неизбежное в вопросе конфликта на Украине

American Conservative: Трамп должен признать неизбежную победу России на Украине
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Трампу посоветовали прекратить продлевать конфликт на Украине
Трампу посоветовали прекратить продлевать конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту США Дональду Трампу не стоит затягивать вооруженный конфликт на Украине, поскольку военное преимущество на стороне России и ее победа неизбежна. Такой вывод сделали американские СМИ.

«Хотя Трамп установил крайний срок, чтобы сократить продолжительность конфликта, более вероятным результатом будет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточными военными преимуществами для достижения своих основных военных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло [президенту России Владимиру] Путину», — подчеркивает издание The American Conservative в аналитической статье.

По мнению журналистов издания, обещание президента США прекратить боевые действия за 24 часа, которое он делал в начале своего срока, продиктовано его склонностью к преувеличениям и недооценкой сложности ситуации. При этом украинский конфликт — «задача не из легких», и Трампу следовало бы потрудиться, чтобы найти решение для него.

Ранее, 14 июля, Трамп объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на товары из России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Позже он заявил, что этот срок не фиксирован, а спустя две недели сократил этот срок до 10 дней.

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Президенту США Дональду Трампу не стоит затягивать вооруженный конфликт на Украине, поскольку военное преимущество на стороне России и ее победа неизбежна. Такой вывод сделали американские СМИ. «Хотя Трамп установил крайний срок, чтобы сократить продолжительность конфликта, более вероятным результатом будет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточными военными преимуществами для достижения своих основных военных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло [президенту России Владимиру] Путину», — подчеркивает издание The American Conservative в аналитической статье. По мнению журналистов издания, обещание президента США прекратить боевые действия за 24 часа, которое он делал в начале своего срока, продиктовано его склонностью к преувеличениям и недооценкой сложности ситуации. При этом украинский конфликт — «задача не из легких», и Трампу следовало бы потрудиться, чтобы найти решение для него. Ранее, 14 июля, Трамп объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на товары из России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Позже он заявил, что этот срок не фиксирован, а спустя две недели сократил этот срок до 10 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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