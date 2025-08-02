Политолог раскрыл, почему только США способны помочь остановить конфликт на Украине

Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского кризиса зашли в тупик из-за принципиальных разногласий сторон по ключевым вопросам. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон настаивает на временной заморозке боевых действий, тогда как Москва требует сначала устранить корневые причины конфликта.
Причем Вашингтон не осознает, что он не просто посредник в конфликте, а та сторона, от которой непосредственно зависит завершение конфликта. Политолог называет США операционным участником украинского конфликта.
«Да, [США и Россия] общей позиции не нашли, точки соприкосновения не существует, кроме большой гуманистической — нужен мир во всем мире. А какие условия, какие параметры и в каких форматах – вот этого нет", — выделил Крутаков главную проблему текущих переговоров между РФ и США. В беседе с корреспондентом агентства он подчеркнул, что США являются не просто посредником в конфликте между Россией и Украиной, а именно той стороной, которая единственная способна привести к миру. "Поэтому [президент России] Владимир Путин и говорит, что Москва будет договариваться не с Украиной, а с США — они операционный участник этого конфликта", — подчеркнул политолог.
Крутаков также пояснил, что Россия рассчитывает решить именно корневую причину того, почему спецоперация РФ была в принципе начата, в отличие от американцев, которые просто хотят заморозки конфликта. Эксперт также напомнил о попытках в истории, когда участники конфликта пытались отложить решение проблем. "Мы видим, что Северная и Южная Кореи договариваются до сих пор. Как и Китай с Тайванем до сих пор договариваются. Сколько времени прошло, а напряженность только нарастает. <...> Так было с Минскими соглашениями", — отметил Крутаков.
Политолог также рассказал URA.RU, что президент США Дональд Трамп направил в Россию своего специального представителя Стива Уиткоффа только по той причине, что у него не получилось оказать давление на российского лидера Владимира Путина посредством ультиматумов. По его мнению, в ходе последнего телефонного разговора с Путиным глава Белого дома мог услышать позицию Москвы, не совпадающую с американским видением урегулирования конфликта.
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