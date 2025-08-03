В Новосибирской области трое пьяных людей открыли огонь по ребенку и юноше

В Новосибирской области задержаны двое мужчин и женщина по подозрению в стрельбе на парковке в селе Усть-Тарка, в результате которой погиб 19-летний молодой человек и пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Новосибирской области.
«В Новосибирской области задержаны двое мужчин и одна женщина за совершение убийства и покушение на убийство», — передают следователи в своем telegram-канале. По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 2 на 3 июня 2025 года. Двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовали на стоянку автомобилей, где произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.
Девочка была госпитализирована, а юноша скончался на месте. Как сообщили в региональном управлении МВД, конфликт произошел на улице Лесной. По предварительным данным полиции, между несколькими гражданами возник словесный конфликт, после чего 21-летний мужчина открыл огонь. Все участники происшествия были задержаны сотрудниками полиции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и самого убийства. За ходом расследования следит прокуратура региона.
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