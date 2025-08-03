Какие праздники отмечают 4 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Понедельник, 4 августа 2025, ознаменован важной социальной инициативой по сохранению дымчатых леопардов от вымирания, а также связан с шампанским, качелями и пуантилизмом. В России профессиональный праздник отмечают спелеологи. Верующие чтят память равноапостольной Марии Магдалины, а в народе — Мария Ягодница. 4 августа родились Луи Вюиттон, Луи Армстронг, Барак Обама и Меган Маркл. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 4 августа 2025
Международный день дымчатого леопарда
Дымчатый леопард — один из самых редких и малоизученных представителей семейства кошачьих. Он обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии: на территории Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, а раньше — и на Тайване. Эти кошки поражают не только своей экзотической внешностью, но и выдающимися физическими особенностями.
Однако за красотой скрывается тревожная реальность — вид находится под угрозой исчезновения. Основные причины — вырубка тропических лесов, расширение сельского хозяйства и браконьерство. Особенно ценится мех дымчатого леопарда, что привело к его массовому истреблению в прошлом.
Несмотря на свои внушительные размеры (примерно с рысь), дымчатый леопард — ловкий и осторожный охотник. Он ведет преимущественно ночной образ жизни, охотится на приматов, птиц, грызунов, ящериц и мелких оленей. Может жить в горах на высоте до 3 000 метров. Средняя продолжительность жизни в дикой природе — 11 лет, в неволе — до 17.
Цель этого дня — привлечь внимание к выживанию уникального вида и собрать средства на его охрану. Сегодня этот день отмечается по всему миру: зоопарки, заповедники и экозащитные организации проводят лекции, семинары, выставки и акции в поддержку сохранения дымчатого леопарда.
Чтобы один такой хищник чувствовал себя свободно в природе, ему требуется территория не менее 30–40 кв. км. Уничтожение лесов ради плантаций масличной пальмы и каучукового дерева сокращает доступную среду обитания, что приводит к падению численности популяции. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось менее 10 тысяч особей.
Эта дата в календаре, а напоминание о хрупкости мира дикой природы. Дымчатый леопард — символ исчезающей экосистемы тропических лесов. Сохранение этих грациозных хищников — дело не только зоологов, но и каждого, кто ценит живую природу.
День одиноких работающих женщин
Неофициальный праздник — День одиноких работающих женщин отмечается 4 августа. Он посвящен тем, кто самостоятельно строит карьеру, обеспечивает себя и не зависит от партнера. Этот день — повод напомнить обществу о праве каждой женщины выбирать свой путь без оглядки на стереотипы и общественные ожидания.
Инициатором праздника стала Барбара Пейн — американка, создавшая в 2006 году сеть поддержки для таких женщин. С тех пор дата ежегодно подчеркивает значимость вклада, который одинокие женщины вносят в экономику, науку, культуру и другие сферы жизни.
Во многих странах женщины, не состоящие в браке, сталкиваются с предвзятым отношением, особенно если делают ставку на карьеру. В обществе до сих пор живы установки, что женщина должна быть прежде всего женой и матерью, а не лидером, предпринимательницей или независимым профессионалом.
Такой подход называют синглизмом — дискриминацией одиноких людей. Термин ввела профессор социальной психологии Белла ДеПауло, посвятившая этому явлению отдельную книгу и многочисленные исследования. Она доказывает: одиночество не равно несчастью, а многие одинокие женщины живут полноценной, насыщенной и успешной жизнью.
Несмотря на то, что праздник создан с позитивным посылом, не все женщины комфортно воспринимают акцент на одиночестве. Если хочется поздравить знакомую, лучше выбирать нейтральные и уважительные формулировки вроде: «Поздравляю с праздником работающих женщин! Ваша сила и профессионализм вдохновляют».
День одиноких работающих женщин — это напоминание о том, что женщина может быть счастлива и реализована без семьи, как и с ней. Главное — чтобы ее выбор был осознанным и уважаемым. Этот праздник — признание вклада миллионов женщин, чья независимость, энергия и труд создают современный мир.
День рождения шампанского
Согласно легенде, именно 4 августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон, заведующий погребом аббатства Отвильер в самом сердце Шампани, угостил своих братьев новым напитком — легким, искрящимся вином с пузырьками. Удивленный эффектом, он якобы воскликнул: «Это на вкус как звезды!»
Впоследствии Периньон усовершенствовал методы купажирования, начал разливать вино в бутылки, чтобы удержать углекислый газ, и впервые применил пробку из коры пробкового дуба вместо промасленного дерева. Эти нововведения легли в основу классической технологии производства шампанского.
Официальная торговля игристыми винами началась во Франции лишь в 1728 году, а год спустя был основан первый дом шампанских вин — Ruinart. Название «шампанское» со временем стало юридически защищенным: согласно Мадридскому соглашению 1891 года, его можно применять только к вину, произведенному по определенным стандартам в регионе Шампань.
Первые отечественные игристые вина появились в 1799 году в Крыму. В 1878 году князь Лев Голицын возобновил производство под Судаком, в имении «Новый Свет». Вина Голицына быстро приобрели популярность — в 1900 году на Всемирной выставке в Париже его игристое обошло французских конкурентов.
В советское время идея массового производства шампанского получила государственную поддержку. В 1928 году было создано «Советское шампанское», официально запущенное в продажу в 1937 году. Над созданием доступного игристого напитка работали лучшие виноделы, используя различные технологии — от классического метода до брожения в непрерывном потоке (введенного в 1954 году).
День пуантилизма
4 августа искусствоведы, галеристы и просто ценители живописи отмечают необычный праздник — День пуантилизма. Это направление в изобразительном искусстве возникло в конце XIX века и стало не только новым визуальным языком, но и целой философией восприятия цвета, света и формы.
Пуантилизм — это особая техника, при которой изображения создаются не привычными мазками, а множеством мелких, четко различимых точек чистого цвета. На первый взгляд они кажутся хаотичными, но при взгляде с расстояния эти точки сливаются в цельный и удивительно гармоничный образ.
Сам термин «пуантилизм» (от фр. point — «точка») был первоначально ироническим, и критики не сразу приняли новую манеру письма. Второе название направления — дивизионизм (от division — «разделение») — указывает на основу метода: разделение цвета на составные части. Вместо смешивания красок на палитре художники наносили чистые оттенки рядом друг с другом на холсте, позволяя глазу зрителя «смешать» их самостоятельно. Такая оптическая смесь должна была создать более яркое и насыщенное восприятие цвета.
Научной базой для этого метода послужили теории восприятия цвета и света, а также работы химиков и физиков того времени — особенно труд Огюста Шевреля о цветовом контрасте. Благодаря ему художники узнали, что соседство комплементарных цветов может усиливать их визуальное воздействие: например, красный рядом с зеленым становится более насыщенным, а оранжевый и голубой вблизи усиливают светимость друг друга.
Главным идеологом и первопроходцем пуантилизма стал Жорж Сера — молодой, почти математически точный художник, посвятивший всю свою жизнь формированию нового художественного языка. Сера не просто рисовал — он выстраивал сложную композиционную матрицу, где каждая точка имела свое место, свой тон и смысл. Он буквально «проектировал» изображение как инженер света.
В палитре Сера всегда присутствовали три основных цвета — красный, синий и желтый — и белила, с которыми он смешивал каждый из них в определенной пропорции. Он верил, что эффект яркости и глубины достигается не за счет наложения оттенков, а благодаря их чистоте и взаимному контрасту. Его наблюдения часто касались взаимодействия цвета с фоном. Он говорил, что на фоне серого неба кроны деревьев кажутся окутанными розовым ореолом, а оранжевый песок в тени становится голубым. Даже белый цвет, находясь рядом с зеленым, может казаться розоватым.
Среди других представителей — Поль Синьяк, Камиль Писсарро (на позднем этапе своего творчества), Анри Кросс и Тео ван Рейссельберге. Их объединяло стремление к научной точности, аналитическому подходу к живописи и желание создать искусство, основанное на законах восприятия.
Сегодня идея пуантилизма продолжает вдохновлять художников, дизайнеров и даже программистов. Современные графические редакторы позволяют легко воссоздать эффект точечной живописи, но, как и сто лет назад, ничто не может заменить кропотливого ручного труда и художественного взгляда мастера, способного превратить разрозненные точки в живую, дышащую картину.
День качания на качелях
Каждый год 4 августа отмечается необычный и душевный праздник — День качания на качелях. Точная история его происхождения не сохранилась, но известно, что качели в культурах разных народов они символизировали связь человека с небом, солнцем и божественным началом.
Считается, что первыми «прототипами» качелей могли быть детские люльки. В Древнем Риме уличные качели служили символом достатка: их делали из мрамора, редких пород дерева и даже инкрустировали камнями. На Руси использовали разные типы качелей:
- скакухи — доска на бревне,
- виселицы — классические подвесные,
- бегунки — качели вокруг столба,
- колеса — предшественники каруселей,
- круглые качели, напоминающие современные аттракционы.
Сегодня качели остаются популярным развлечением как среди детей, так и среди взрослых. Самые высокие находятся в Дубае — они поднимаются на 140 метров, позволяя насладиться панорамой города.
Качание улучшает настроение, помогает бороться со стрессом, развивает вестибулярный аппарат и укрепляет мышцы. Это простое движение вверх и вниз расслабляет нервную систему, возвращает во времена детства и позволяет взглянуть на мир иначе — легче и радостнее.
Российский праздник 4 августа 2025
День спелеолога
Ежегодно 4 августа в России отмечается неофициальный, но значимый праздник — День спелеолога, посвященный людям, изучающим подземный мир. Это исследователи пещер, которые не боятся спускаться в темноту ради науки и новых открытий. Их работа требует не только знаний в геологии и биологии, но и отличной физической подготовки, отваги и умения работать в экстремальных условиях.
Термин спелеология (от греч. spelaion — пещера и logos — слово, учение) официально признали 4 августа 1893 года после доклада французского ученого Э. А. Мартеля. Именно эта дата позже стала символичной для российских специалистов: в 1965 году в Москве было основано первое профессиональное спелеологическое сообщество, а в 1986 году на Общесоюзном совещании было решено ежегодно отмечать праздник именно 4 августа.
Во второй половине XX века спелеология активно развивалась, появилось современное снаряжение, средства связи и жизнеобеспечения. Наряду с природными пещерами специалисты начали изучать и искусственные подземные пространства — этим занимаются спелестологи. В их поле зрения — шахты, катакомбы, дренажные системы и даже метро.
Православный праздник 4 августа 2025
День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Память Марии Магдалины в Православной Церкви чтят 4 августа (22 июля по старому стилю), а также во второе воскресенье после Пасхи, в день жен-мироносиц. Мария Магдалина родилась в городе Магдала на берегу Геннисаретского озера. С юности страдала беснованием, пока Христос не изгнал из нее семь бесов. С этого момента она стала преданной ученицей Спасителя.
Мария сопровождала Его до самой Голгофы, присутствовала при распятии, погребении и первой увидела Воскресшего Христа. Именно ей Господь поручил сообщить апостолам о Своем Воскресении, за что Церковь почитает ее как равноапостольную.
Мария Магдалина продолжила проповедь и после Вознесения Христа. По преданию, она посетила Рим и предстала перед императором Тиверием, преподнеся ему красное яйцо со словами «Христос воскрес!». Этот жест стал символом пасхального обряда.
В преклонном возрасте Мария переселилась в Эфес, где помогала апостолу Иоанну Богослову и, по церковному преданию, окончила свой путь. В IX веке ее мощи перенесли в Константинополь, позже — в Рим. Сегодня святые реликвии хранятся также во Франции, на Афоне, в Иерусалиме и в России — в монастыре в честь Святых царственных страстотерпцев в Екатеринбурге.
Народный праздник 4 августа 2025
Мария Ягодница
Народный календарь 4 августа также был ознаменован памятью одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины. Православная и католическая церкви по-разному воспринимают этот образ. В католичестве ее отождествляют с кающейся блудницей, омывшей ноги Христа. В православии Мария почитается исключительно как мироносица — одна из верных учениц Спасителя.
В народном календаре этот день получил название Мария Ягодница. Она родом из галилейской Магдалы, откуда и ее прозвище. Именно в этот период природа одаривала людей щедрым урожаем как лесных, так и садовых ягод. Наши предки высоко ценили эти дары природы не только за их неповторимый вкус, но и за целебные свойства, которые помогали в лечении различных недугов.
В этот день было принято собирать ягоды, готовить из них варенье, компоты и другие заготовки. Считалось, что если успеть собрать урожай до наступления осени, то зима пройдет в достатке и благополучии. Женщины уделяли особое внимание домашним делам, наводили порядок в доме и создавали атмосферу уюта, ведь Мария Магдалина покровительствовала всем хозяйкам.
Приметы и поверья
Традиционно день Марии Ягодницы был богат на народные приметы. Ждали перемену погоды, если облака высоко плывут и быстро движутся, а листья липы и клена заворачиваются. Утренний туман обещал ясный и теплый день, а гром дождливую, но теплую осень. Багровый закат — следующий день жаркий и душный, а кольцо вокруг Луны сулило надвигающийся шторм.
Наблюдали и за поведением птиц: низко летающие вороны и грачи предвещали затяжной дождь. Когда птицы прятались в кронах деревьев — усилится ветер. Если в дождь домашняя птица гуляла по двору, то считалось, что непогода быстро закончится.
Особые приметы были связаны в этот день с пауками: если паук ползет вверх по стене — это к хорошим новостям, вниз — к неприятностям; заметить паука в углу — к неожиданному известию; если он упал на стол — появятся враги, а ползет по двери — скоро будут гости; паук на пороге сулит возвращение уехавшего, на кухне — к ссоре, в центре паутины — к ясной и солнечной погоде; а если паутина прицепилась к одежде — это к деньгам.
Что можно и нельзя делать 4 августа
Что считалось благоприятным
В народе 4 августа считался женским праздником. Утреннюю росу женщины использовали для умывания, веря, что она сохраняет молодость и придает коже сияние. Особенно ценилась «серебряная роса», собранная в серебряную посуду.
Однако для растений и скота роса в этот день считалась вредной. Считалось, что она может погубить лен и вызвать болезни у животных. Поэтому рано утром крестьяне стряхивали капли с грядок, а скот не выпускали на пастбища.
Марии Магдалине дали народное имя — Мария Ягодница. В это время в лесах было особенно много ягод — черники, черной и красной смородины. Женщины отправлялись на сбор и готовили из ягод запасы на зиму: варенья, компоты и настойки.
Погода на Марьин день часто бывала ясной и теплой. Хозяйки открывали окна, мыли стекла и убирали дома. Это считалось своеобразным ритуалом — впустить «марьин свет». Разрешалось заниматься домашними делами, но без переутомления.
Чего нельзя было делать
Работать в поле не советовали: верили, что в этот день особенно велик риск попасть под молнию. Однако сама гроза считалась добрым знаком — предвещала обильный сенокос: «Если на Магдалину гроза — сена будет за глаза».
Забота о доме считалась важным ритуалом в этот день. Однако существовало одно строгое правило: если в каком-нибудь уголке дома обнаруживалась паутина, ее категорически запрещалось трогать, а тем более — причинять вред пауку. Пауки в этот день пользовались особым почетом и защитой, поскольку народная мудрость гласила, что эти маленькие создания приносят в дом счастье и материальное благополучие.
Существовали и бытовые запреты. Нельзя было:
- ругаться и ссориться — к бедам и несчастьям;
- убивать грызунов — к тревожным событиям в доме;
- оставлять белье на улице — роса считалась «порченной»;
- шить и прясть — могли «зашить» себе удачу.
Знаменитости, родившиеся 4 августа
- Луи Вюиттон (1821–1892) — французский предприниматель и дизайнер, основатель дома моды Louis Vuitton.
- Джон Венн (1834–1923) — английский логик и философ. Ввел диаграммы Эйлера — Венна, которые используются в теории множеств, вероятностей, логике, статистике и информатике.
- Луи Армстронг (1901–1971) — американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире.
- Франко Джентилини (1909–1981) — итальянский художник, находил новые средства, чтобы сделать дизайн элементов наиболее подходящим для абстрактного и образного.
- Борис Ласкин (1914–1983) — советский писатель, поэт, киносценарист, драматург, фронтовой корреспондент, автор юмористических рассказов и интермедий.
- Маргарет Ли (1943–2024) — британская актриса, популярная исполнительница главных ролей в итальянском жанровом кино 1960—1970-х годов.
- Клаус Шульце (1947–2022) — немецкий композитор и музыкант, работавший в жанре электронной музыки. Являлся одним из основателей и ведущих представителей Берлинской школы электронной музыки.
- Барак Обама (род. 1961) — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года.
- Меган Маркл, герцогиня Сассекская (род. 1981) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
- Грета Гервиг (род. 1983) — американская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер. Первыми успехами Гервиг в качестве режиссера и актрисы стали несколько фильмов в жанре мамблкор.
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