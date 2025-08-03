На Кубани ввели режим ЧС

Кондратьев ввел режим ЧС в Туапсинском округе Краснодарского края
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В связи с наводнением в Краснодарском крае в Туапсинском округе введен режим ЧС (архивное фото)
В связи с наводнением в Краснодарском крае в Туапсинском округе введен режим ЧС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Смерч и наводнения в Краснодарском крае

В Туапсинском округе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — написал Кондратьев в своем официальном telegram-канале. По информации главы края, в селе Дефановка подтоплено 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

Помимо Туапсинского округа, непогода затронула город Горячий Ключ. В селе Фанагорийском из-за резкого подъема уровня реки Чепси произошло подтопление улиц Калинина и Лесной. Количество пострадавших домов и участков сейчас уточняется. В этом районе из-за стихии ранее оказались заблокированы туристы. В настоящий момент им ничего не угрожает

В Туапсинском округе из-за обильных осадков река Дефань вышла из берегов, были подтоплены дома, разрушены мосты, а пассажирский автобус с 25 людьми упал в реку из-за размыва дороги. В результате стихии сотни домов оказались изолированы, а спасательные службы проводили эвакуацию туристов и местных жителей.

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В Туапсинском округе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — написал Кондратьев в своем официальном telegram-канале. По информации главы края, в селе Дефановка подтоплено 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. Помимо Туапсинского округа, непогода затронула город Горячий Ключ. В селе Фанагорийском из-за резкого подъема уровня реки Чепси произошло подтопление улиц Калинина и Лесной. Количество пострадавших домов и участков сейчас уточняется. В этом районе из-за стихии ранее оказались заблокированы туристы. В настоящий момент им ничего не угрожает.  В Туапсинском округе из-за обильных осадков река Дефань вышла из берегов, были подтоплены дома, разрушены мосты, а пассажирский автобус с 25 людьми упал в реку из-за размыва дороги. В результате стихии сотни домов оказались изолированы, а спасательные службы проводили эвакуацию туристов и местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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