Туристов вызволили из водной ловушки в Краснодарском Крае

Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, оказавшихся отрезанными водой в районе города Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. По данным ведомства, в урочище вода заблокировала незарегистрированную группу из 17 человек.
«Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу», — уточнили в МЧС для агентства ТАСС. Всех туристов эвакуировали на тяжелой высокопроходимой технике и доставили в безопасное место.
В районе Горячего Ключа 3 августа произошел резкий подъем воды в реке Чепси, который специалисты ГО и ЧС связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря. В итоге стихия застигла местных туристов врасплох, вынудив спасателей отправиться им на выручку.
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