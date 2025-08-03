Туристов вызволили из водной ловушки в Краснодарском Крае

Спасатели эвакуировали 17 туристов в Горячем Ключе
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Группу туристов из 17 человек эвакуировали спасатели из затопленного урочища в Краснодарском крае
Группу туристов из 17 человек эвакуировали спасатели из затопленного урочища в Краснодарском крае Фото:
новость из сюжета
Смерч и наводнения в Краснодарском крае

Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, оказавшихся отрезанными водой в районе города Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. По данным ведомства, в урочище вода заблокировала незарегистрированную группу из 17 человек.

«Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу», — уточнили в МЧС для агентства ТАСС. Всех туристов эвакуировали на тяжелой высокопроходимой технике и доставили в безопасное место.

В районе Горячего Ключа 3 августа произошел резкий подъем воды в реке Чепси, который специалисты ГО и ЧС связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря. В итоге стихия застигла местных туристов врасплох, вынудив спасателей отправиться им на выручку.

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Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, оказавшихся отрезанными водой в районе города Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. По данным ведомства, в урочище вода заблокировала незарегистрированную группу из 17 человек. «Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу», — уточнили в МЧС для агентства ТАСС. Всех туристов эвакуировали на тяжелой высокопроходимой технике и доставили в безопасное место. В районе Горячего Ключа 3 августа произошел резкий подъем воды в реке Чепси, который специалисты ГО и ЧС связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря. В итоге стихия застигла местных туристов врасплох, вынудив спасателей отправиться им на выручку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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