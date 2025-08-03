Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и будет сотрудничать с другими

Бразилия смогла существенно снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и укрепить торговые отношения с большинством стран мира, что позволит ей избежать экономического кризиса из-за новых американских таможенных пошлин. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день экономика страны не так тесно связана с рынком США, как ранее. «Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — отметил Лула да Силва, его слова приводит местный портал Brasil247.
По словам президента, Бразилия осознает важность отношений с США, однако не собирается идти на уступки по вопросам, затрагивающим ее суверенитет. В частности, Лула да Силва заявил, что угрозы со стороны Вашингтона не остановят страну в стремлении развивать альтернативные платежные инструменты с государствами БРИКС, и подчеркнул: «Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами».
Ранее правительство США ввело 50-процентные тарифы на ряд бразильских товаров. В ответ на это президент Бразилии пообещал принять зеркальные меры. Вместе с тем он выразил надежду на то, что бразильская делегация во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет договориться о пересмотре пошлин в ходе переговоров.
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