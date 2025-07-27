Бразилия укрепит связи с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа

Бразилия планирует усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении государств, поддерживающих объединение. Об этом сообщил советник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.
«[Бразилия] хочет иметь диверсифицированные отношения и не зависеть от одной страны», — заявил Аморим Financial Times. Он отметил, что Бразилия, помимо взаимодействия с БРИКС, заинтересована в расширении сотрудничества с другими странами Европы, Южной Америки и Азии. Аморим отметил, что президент США руководствуется исключительно собственными желаниями, не имея ни постоянных союзников, ни определенных интересов.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже критиковал Трампа за угрозы ввести пошлины против партнеров БРИКС, назвав такие заявления безответственными и ошибочными. Лула также отмечал, что тарифная политика США мешает развитию свободной торговли и препятствует формированию многополярного мира.
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