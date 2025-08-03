03 августа 2025
02 августа 2025

Свердловская область одна из лидеров по количеству миллионеров

В Свердловской области 892 человека получают зарплату выше миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область занимает четвертое место
Свердловская область занимает четвертое место Фото:

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов по числу жителей с зарплатой выше одного миллиона рублей в месяц. В регионе насчитывается 892 человека с таким доходом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно данным исследования, тройку лидеров рейтинга составляют Москва, где более миллиона рублей зарабатывают 28 тысяч человек, Санкт-Петербург (3,8 тысячи) и Московская область (3,3 тысячи). Во всей стране к апрелю 2025 года число россиян с зарплатой от миллиона рублей достигло 45 428 человек. К примеру, два года назад таких людей было чуть больше 24 тысяч.

Пятерку лидеров замыкает ХМАО. Там ежемесячно более миллиона рублей получают 335 жителей.

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Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов по числу жителей с зарплатой выше одного миллиона рублей в месяц. В регионе насчитывается 892 человека с таким доходом. Об этом сообщает «РИА Новости». Согласно данным исследования, тройку лидеров рейтинга составляют Москва, где более миллиона рублей зарабатывают 28 тысяч человек, Санкт-Петербург (3,8 тысячи) и Московская область (3,3 тысячи). Во всей стране к апрелю 2025 года число россиян с зарплатой от миллиона рублей достигло 45 428 человек. К примеру, два года назад таких людей было чуть больше 24 тысяч. Пятерку лидеров замыкает ХМАО. Там ежемесячно более миллиона рублей получают 335 жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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