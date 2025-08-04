Суд отказался арестовывать иноагентку Лазареву

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев.
«В результате повторного рассмотрения ходатайства следствия, которое прошло в Пресненском суде Москвы, суд отказался назначить Лазаревой заочный арест», — рассказал Соловьев. Его слова передает ТАСС.
Ранее Московский городской суд отменил решение о заочном аресте российской телеведущей Татьяны Лазаревой по обвинению в невыполнении обязанностей, предусмотренных для лиц с таким статусом. Материалы дела были возвращены на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей.
В июле Пресненский суд уже выносил решение о заочном аресте телеведущей по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. В отношении Лазаревой возбуждено два уголовных дела. Второе связано с обвинением в пропаганде терроризма: Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Поводом для возбуждения этого дела послужило интервью, данное Лазаревой 14 августа 2023 года во время нахождения за границей, в котором она, по версии следствия, публично оправдала терроризм.
*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом
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