Телеведущую Лазареву* заочно арестовали

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) за уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — уточняется в карточке уголовного дела. По данным ТАСС, телеведущая не выполнила требования законодательства, предъявляемые к лицам, признанным иностранными агентами.
В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву по обвинению в оправдании терроризма. Лазарева уехала в Испанию в феврале 2022 года, а в июне этого года сведения о ее розыске по уголовному делу появились в базе МВД. Согласно материалам полиции, лингвистическая экспертиза выявила в ее высказываниях признаки оправдания терроризма. В декабре суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 годам колонии.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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