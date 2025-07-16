Телеведущую Лазареву* заочно арестовали

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Татьяну Лазареву* арестовали за уклонение от закона об иностранных агентах
Татьяну Лазареву* арестовали за уклонение от закона об иностранных агентах Фото:

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) за уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — уточняется в карточке уголовного дела. По данным ТАСС, телеведущая не выполнила требования законодательства, предъявляемые к лицам, признанным иностранными агентами.

В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву по обвинению в оправдании терроризма. Лазарева уехала в Испанию в феврале 2022 года, а в июне этого года сведения о ее розыске по уголовному делу появились в базе МВД. Согласно материалам полиции, лингвистическая экспертиза выявила в ее высказываниях признаки оправдания терроризма. В декабре суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 годам колонии.

*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) за уклонение от исполнения требований закона об иностранных агентах. Информация об этом размещена в картотеке суда. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — уточняется в карточке уголовного дела. По данным ТАСС, телеведущая не выполнила требования законодательства, предъявляемые к лицам, признанным иностранными агентами. В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву по обвинению в оправдании терроризма. Лазарева уехала в Испанию в феврале 2022 года, а в июне этого года сведения о ее розыске по уголовному делу появились в базе МВД. Согласно материалам полиции, лингвистическая экспертиза выявила в ее высказываниях признаки оправдания терроризма. В декабре суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 годам колонии. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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