03 августа 2025

Стал известен главный звездный гость Дня города в Екатеринбурге

В День города в Екатеринбурге выступит певица Алсу
© Служба новостей «URA.RU»
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День города пройдет 16 августа
День города пройдет 16 августа Фото:

Певица Алсу стала главной звездой Дня города в Екатеринбурге. Праздник пройдет 16 августа в Историческом сквере, сообщает мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Главным хедлайнером Дня города станет певица Алсу. Завершится празднование красочным фейерверком, который начнётся в 22:30 в акватории городского пруда», — написал глава Екатеринбурга.

Также в рамках празднования Дня города пройдут музыкальные концерты, театрализованные шоу, выставки, спортивные соревнования. В числе ключевых событий — фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», «Городская свадьба» и конкурс «Мисс Екатеринбург — 2025».

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Певица Алсу стала главной звездой Дня города в Екатеринбурге. Праздник пройдет 16 августа в Историческом сквере, сообщает мэр Алексей Орлов в своем telegram -канале. «Главным хедлайнером Дня города станет певица Алсу. Завершится празднование красочным фейерверком, который начнётся в 22:30 в акватории городского пруда», — написал глава Екатеринбурга. Также в рамках празднования Дня города пройдут музыкальные концерты, театрализованные шоу, выставки, спортивные соревнования. В числе ключевых событий — фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», «Городская свадьба» и конкурс «Мисс Екатеринбург — 2025».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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