Стал известен главный звездный гость Дня города в Екатеринбурге

Певица Алсу стала главной звездой Дня города в Екатеринбурге. Праздник пройдет 16 августа в Историческом сквере, сообщает мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Главным хедлайнером Дня города станет певица Алсу. Завершится празднование красочным фейерверком, который начнётся в 22:30 в акватории городского пруда», — написал глава Екатеринбурга.
Также в рамках празднования Дня города пройдут музыкальные концерты, театрализованные шоу, выставки, спортивные соревнования. В числе ключевых событий — фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», «Городская свадьба» и конкурс «Мисс Екатеринбург — 2025».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!