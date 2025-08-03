03 августа 2025

Десант звезд и дефиле красоток: программа Дня города в Екатеринбурге

В День города в Екатеринбурге выступит Алсу и пройдет «Мисс Екатеринбург»
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках празднования Дня города в Историческом сквере проведут «Мисс Екатеринбурге»
В рамках празднования Дня города в Историческом сквере проведут «Мисс Екатеринбурге» Фото:
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День города в Екатеринбурге в 2025 году

В этом году День города в Екатеринбурге пройдет 16 августа. Отметить 302-летие горожане смогут на семи основных площадках, а главным хедлайнером праздника станет певица Алсу. Подробная программа торжества — в афише URA.RU.

Исторический сквер

С 12:00 до 12:30 на площади Труда пройдет традиционное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Следом в 12:30 состоится открытие Дня города.

В 13:00 на сцене соберутся 22 пары молодоженов, чтобы отметить «Городскую свадьбу». Одну из новоиспеченных семей будет ждать ценный подарок. С 14:00 до 16:00 гости праздника смогут насладиться Международным фестивалем духовых оркестров.

В 19:00 стартует финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За звание самой красивой девушки города поборются 12 екатеринбурженок, а победительница получит поездку в Японию на двоих. В 22:30 над акваторией городского пруда прогремит салют

Площадь 1905 года

С 11:00 до 18:00 горожане смогут посетить фестиваль «Завод». Программа пока уточняется. 

Улица Бориса Ельцина

С 11:00 до 15:00 гости праздника смогут осмотреть выставку ретроавтомобилей. С 12:00 до 15:00 здесь же пройдет чемпионат России по ралли «Эковер».

Октябрьская площадь

С 12:00 до 22:00 будет работать пространство «Горожане». В прошлом году здесь собирались танцовщики, предприниматели, музыканты, диджеи, проходили баттлы, перформансы и концерты.

ККТ «Космос»

С 10:00 до 21:00 возле киноконцертного театра проведут турнир по баскетболу 3х3. Участвовать будут как дети, так и взрослые.

Парк Маяковского

С 9:00 до 16:00 пройдет смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области». Также во время празднования Дня города в ЦПКиО состоится эногастрономический фестиваль «Виноград». Гости смогут послушать лекции о вине, посетить мастер-классы и дегустации, концерты, спектакли и различные зоны активностей.

Улица Архангела Михаила

С 12:00 до 23:00 впервые устроят фестиваль «Энергия РМК», он пройдет 16 и 17 августа. На открытии запланированы выступления авиации, прыжки парашютистов, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка техники ралли «Дакар». Помимо этого пройдут турниры с участием звезд RCC, мастер-классы спасателей из команды «РМК Поиск», первенство России по BMX и чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel.

В течение двух дней на сцене выступят такие артисты, как Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana, Mary Gu. Вести мероприятие будет комик и телеведущая Оля Парфенюк.

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В этом году День города в Екатеринбурге пройдет 16 августа. Отметить 302-летие горожане смогут на семи основных площадках, а главным хедлайнером праздника станет певица Алсу. Подробная программа торжества — в афише URA.RU. Исторический сквер С 12:00 до 12:30 на площади Труда пройдет традиционное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Следом в 12:30 состоится открытие Дня города. В 13:00 на сцене соберутся 22 пары молодоженов, чтобы отметить «Городскую свадьбу». Одну из новоиспеченных семей будет ждать ценный подарок. С 14:00 до 16:00 гости праздника смогут насладиться Международным фестивалем духовых оркестров. В 19:00 стартует финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За звание самой красивой девушки города поборются 12 екатеринбурженок, а победительница получит поездку в Японию на двоих. В 22:30 над акваторией городского пруда прогремит салют.  Площадь 1905 года С 11:00 до 18:00 горожане смогут посетить фестиваль «Завод». Программа пока уточняется.  Улица Бориса Ельцина С 11:00 до 15:00 гости праздника смогут осмотреть выставку ретроавтомобилей. С 12:00 до 15:00 здесь же пройдет чемпионат России по ралли «Эковер». Октябрьская площадь С 12:00 до 22:00 будет работать пространство «Горожане». В прошлом году здесь собирались танцовщики, предприниматели, музыканты, диджеи, проходили баттлы, перформансы и концерты. ККТ «Космос» С 10:00 до 21:00 возле киноконцертного театра проведут турнир по баскетболу 3х3. Участвовать будут как дети, так и взрослые. Парк Маяковского С 9:00 до 16:00 пройдет смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области». Также во время празднования Дня города в ЦПКиО состоится эногастрономический фестиваль «Виноград». Гости смогут послушать лекции о вине, посетить мастер-классы и дегустации, концерты, спектакли и различные зоны активностей. Улица Архангела Михаила С 12:00 до 23:00 впервые устроят фестиваль «Энергия РМК», он пройдет 16 и 17 августа. На открытии запланированы выступления авиации, прыжки парашютистов, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка техники ралли «Дакар». Помимо этого пройдут турниры с участием звезд RCC, мастер-классы спасателей из команды «РМК Поиск», первенство России по BMX и чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel. В течение двух дней на сцене выступят такие артисты, как Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana, Mary Gu. Вести мероприятие будет комик и телеведущая Оля Парфенюк.
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