Десант звезд и дефиле красоток: программа Дня города в Екатеринбурге

В этом году День города в Екатеринбурге пройдет 16 августа. Отметить 302-летие горожане смогут на семи основных площадках, а главным хедлайнером праздника станет певица Алсу. Подробная программа торжества — в афише URA.RU.
Исторический сквер
С 12:00 до 12:30 на площади Труда пройдет традиционное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Следом в 12:30 состоится открытие Дня города.
В 13:00 на сцене соберутся 22 пары молодоженов, чтобы отметить «Городскую свадьбу». Одну из новоиспеченных семей будет ждать ценный подарок. С 14:00 до 16:00 гости праздника смогут насладиться Международным фестивалем духовых оркестров.
В 19:00 стартует финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За звание самой красивой девушки города поборются 12 екатеринбурженок, а победительница получит поездку в Японию на двоих. В 22:30 над акваторией городского пруда прогремит салют.
Площадь 1905 года
С 11:00 до 18:00 горожане смогут посетить фестиваль «Завод». Программа пока уточняется.
Улица Бориса Ельцина
С 11:00 до 15:00 гости праздника смогут осмотреть выставку ретроавтомобилей. С 12:00 до 15:00 здесь же пройдет чемпионат России по ралли «Эковер».
Октябрьская площадь
С 12:00 до 22:00 будет работать пространство «Горожане». В прошлом году здесь собирались танцовщики, предприниматели, музыканты, диджеи, проходили баттлы, перформансы и концерты.
ККТ «Космос»
С 10:00 до 21:00 возле киноконцертного театра проведут турнир по баскетболу 3х3. Участвовать будут как дети, так и взрослые.
Парк Маяковского
С 9:00 до 16:00 пройдет смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области». Также во время празднования Дня города в ЦПКиО состоится эногастрономический фестиваль «Виноград». Гости смогут послушать лекции о вине, посетить мастер-классы и дегустации, концерты, спектакли и различные зоны активностей.
Улица Архангела Михаила
С 12:00 до 23:00 впервые устроят фестиваль «Энергия РМК», он пройдет 16 и 17 августа. На открытии запланированы выступления авиации, прыжки парашютистов, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка техники ралли «Дакар». Помимо этого пройдут турниры с участием звезд RCC, мастер-классы спасателей из команды «РМК Поиск», первенство России по BMX и чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel.
В течение двух дней на сцене выступят такие артисты, как Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana, Mary Gu. Вести мероприятие будет комик и телеведущая Оля Парфенюк.
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