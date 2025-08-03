В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 3 августа пьяный водитель Mercedes устроил аварию с четырьмя машинами, водитель одной из которых скончался. Пострадали четыре человека, в их числе 11-летний мальчик, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель Mercedes выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди движущейся машины Nissan и допустил с ней столкновение, вследствие чего Nissan отбросило на встречку, где произошло столкновение с ВАЗ-2107. После этого Mitsubishi, двигавшийся в попутном направлении с ВАЗ, допустил столкновение с ним», — пояснили в ведомстве.
В результате аварии до приезда медиков скончался 21-летний водитель ВАЗ. Среди пострадавших: его 23-летний пассажир, 49-летний водитель Mercedes, 41-летняя водитель Nissan и ее 11-летний пассажир. Их госпитализировали.
Устроившие проверку сотрудники полиции установили, что водитель Mercedes не был пристегнут в момент ДТП. Мужчина находился в состоянии опьянения с концентрацией 0,570 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него завели административные протоколы, заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 264.1 УК РФ.
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