В Екатеринбурге комплект брендовой школьной формы стоит не менее 43 тысяч рублей, однако найдутся и бюджетные варианты. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы узнать расценки на одежду к предстоящему учебному году.
«Эта [одежда] относится к элитным вещам, я думаю. Есть люди, которые приходят за конкретно такими вещами и платят такие деньги. Есть те, которые не рады таким ценам и говорят: „Почему такие цены?“, мы объясняем им, что дело в качестве», — объяснила продавец в магазине Motherbear.
Одеть мальчика там стоит около 55000 рублей без учета обуви. Пиджак обойдется в 26900 рублей, жилеты — 7000, брюки от 13000, а рубашки — 8000 рублей. Гардероб для девочек стоит около 43899 рублей, для них там есть сарафаны за 18999 рублей, рубашки за 10000 рублей и юбки за 14900.
В магазине Crockid купить все для детей можно более экономно. Образ для девочек там стоит около 5100 рублей (в него входит пиджак от 2200, рубашка от 1500 и юбка от 1400 рублей). Итоговая стоимость комплекта для мальчиков получилась аналогичной — 5100 рублей.
Рубашку, брюки и пиджак для мальчиков от 5600 рублей продают в Cotton Kids. Девочек одеть выйдет дешевле — 4900 рублей за юбку, блузку и пиджак. Во всех случаях итоговая сумма указана без учета обуви, так как в вышеназванных магазинах ее найти не удалось.
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