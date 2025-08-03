Аналитики посчитали, сколько жителям ХМАО стоит подготовка к школе

В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор из новой одежды и канцелярии для школьника жителям обойдется в среднем около 13,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика и канцелярии будет стоить 13 500 рублей. При покупке «с рук» тот же самый набор обойдется в 8 300 рублей. Для девочки аналогичный комплект сейчас в среднем стоит 13 500 рублей в новом виде и 8 200 рублей в ресейле», — говорится в исследовании.
Особенно активно жители сейчас начали покупать детские рюкзаки. Только за месяц их продажи выросли на 63%. «Также на 32% чаще стали покупать пеналы с наполнением, а продажи тетрадей выросли на 40%», — уточнили аналитики.
Если отдельно ребенку нужны компьютерный стол и кресло, то новые обойдутся около 23 тысяч рублей. С рук такой комплект можно купить в регионе примерно за 10 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоило собрать ребенка в школу в 2024 году. По данным SuperJob, тогда родители говорили примерно о 12 тысячах рублей.
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