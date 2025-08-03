Новую печень «вырастили» 60-летнему мужчине из Свердловской области

04 августа 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Медики успешно провели одну из самых сложных операций на печени Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) специалисты успешно провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 60-летнего пациента. Врачи применили передовую методику, позволяющую «вырастить» здоровую часть органа после удаления почти половины пораженной печени. Операция стала возможной благодаря слаженной работе абдоминальных и рентгенэндоваскулярных хирургов, а также анестезиологов-реаниматологов. По словам заместителя главного врача по хирургии Глеба Кичигина, приоритетным методом лечения гепатоцеллюлярной карциномы — самой распространенной злокачественной опухоли печени — остается хирургическое вмешательство. Оно может выполняться как открытым способом, так и с использованием малоинвазивных лапароскопических технологий. «Выполняя это, хирурги должны быть уверены, что оставшиеся сегменты возьмут на себя компенсаторную функцию, и тогда медики буквально помогают печени вырасти заново. Однако возможность выполнения такой операции напрямую зависит от сопутствующих заболеваний печени, которым в абсолютном большинстве случаев подвержены наши пациенты: это гепатиты В и С, цирроз», — передает слова Кичигина пресс-служба свердловского минздрава. После операции пациент находится под регулярным наблюдением: каждые три месяца он проходит обследование в онкоцентре. По данным врачей, «выращенная» часть печени успешно выполняет свои функции, а мужчина чувствует себя удовлетворительно. Согласно данным регионального минздрава, ежегодно рак печени диагностируется примерно у 500 жителей Свердловской области. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, часто связанное с образом жизни и хроническими болезнями печени. На ранних стадиях рак печени, как правило, протекает бессимптомно. Для своевременного выявления заболевания рекомендуется регулярное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а при необходимости — компьютерная или магнитно-резонансная томография с контрастированием. Лечение проводится комплексно с участием онкологов и гастроэнтерологов, только на фоне компенсированного основного заболевания печени. Если традиционная операция невозможна, применяются современные методы, такие как радиочастотная абляция или селективная химиоэмболизация. Последняя технология позволяет блокировать кровоток в опухоли, разрушая злокачественное образование под контролем рентген-аппаратуры. Медики подчеркивают важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации для своевременного выявления опухолей печени. При появлении подозрительных симптомов или по назначению врача не стоит отказываться от дополнительной диагностики — это может спасти жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) специалисты успешно провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 60-летнего пациента. Врачи применили передовую методику, позволяющую «вырастить» здоровую часть органа после удаления почти половины пораженной печени. Операция стала возможной благодаря слаженной работе абдоминальных и рентгенэндоваскулярных хирургов, а также анестезиологов-реаниматологов. По словам заместителя главного врача по хирургии Глеба Кичигина, приоритетным методом лечения гепатоцеллюлярной карциномы — самой распространенной злокачественной опухоли печени — остается хирургическое вмешательство. Оно может выполняться как открытым способом, так и с использованием малоинвазивных лапароскопических технологий. «Выполняя это, хирурги должны быть уверены, что оставшиеся сегменты возьмут на себя компенсаторную функцию, и тогда медики буквально помогают печени вырасти заново. Однако возможность выполнения такой операции напрямую зависит от сопутствующих заболеваний печени, которым в абсолютном большинстве случаев подвержены наши пациенты: это гепатиты В и С, цирроз», — передает слова Кичигина пресс-служба свердловского минздрава. После операции пациент находится под регулярным наблюдением: каждые три месяца он проходит обследование в онкоцентре. По данным врачей, «выращенная» часть печени успешно выполняет свои функции, а мужчина чувствует себя удовлетворительно. Согласно данным регионального минздрава, ежегодно рак печени диагностируется примерно у 500 жителей Свердловской области. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, часто связанное с образом жизни и хроническими болезнями печени. На ранних стадиях рак печени, как правило, протекает бессимптомно. Для своевременного выявления заболевания рекомендуется регулярное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а при необходимости — компьютерная или магнитно-резонансная томография с контрастированием. Лечение проводится комплексно с участием онкологов и гастроэнтерологов, только на фоне компенсированного основного заболевания печени. Если традиционная операция невозможна, применяются современные методы, такие как радиочастотная абляция или селективная химиоэмболизация. Последняя технология позволяет блокировать кровоток в опухоли, разрушая злокачественное образование под контролем рентген-аппаратуры. Медики подчеркивают важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации для своевременного выявления опухолей печени. При появлении подозрительных симптомов или по назначению врача не стоит отказываться от дополнительной диагностики — это может спасти жизнь.