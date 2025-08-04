Песков ответил на вопрос, будет ли встреча Путина с Уиткоффом

Возможность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом не исключается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Продолжается диалог. США продолжают усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны в том числе в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что специальный представитель главы Штатов по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф намерен посетить российскую столицу 6 или 7 августа 2025 года. Визит Уиткоффа приурочен к окончанию срока ультиматума, который Вашингтон предъявил Москве: он состоится за один-два дня до истечения установленного срока.
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