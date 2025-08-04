Песков ответил на вопрос, будет ли встреча Путина с Уиткоффом

Песков: возможность встречи Путина и Уиткоффа не исключается
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа не исключена
Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа не исключена Фото:

Возможность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом не исключается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Продолжается диалог. США продолжают усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны в том числе в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что специальный представитель главы Штатов по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф намерен посетить российскую столицу 6 или 7 августа 2025 года. Визит Уиткоффа приурочен к окончанию срока ультиматума, который Вашингтон предъявил Москве: он состоится за один-два дня до истечения установленного срока.

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Возможность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом не исключается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Продолжается диалог. США продолжают усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны в том числе в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что специальный представитель главы Штатов по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф намерен посетить российскую столицу 6 или 7 августа 2025 года. Визит Уиткоффа приурочен к окончанию срока ультиматума, который Вашингтон предъявил Москве: он состоится за один-два дня до истечения установленного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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