03 августа 2025

Челябинка зарегистрировала в своей квартире более 100 нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы были сняты с миграционного учета
Иностранцы были сняты с миграционного учета Фото:

В Челябинске местная жительница с февраля 2024 года по июль 2025 года зарегистрировала в своей квартире более 100 мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, гражданка была задержана, ее жильцы сняты с миграционного учета.

«Установлена местная жительница, которая в период с февраля 2024 года по июль 2025 года осуществила 77 фактов фиктивной регистрации иностранных и российских граждан в своей квартире, расположенной по улице Маршала Чуйкова. Всего за данный период женщина прописала более 100 граждан, которые фактически в данном помещении не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 УК РФ и 322.3 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Нелегалы, которых она прописала в квартире, сняты с миграционного учета.

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В Челябинске местная жительница с февраля 2024 года по июль 2025 года зарегистрировала в своей квартире более 100 мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, гражданка была задержана, ее жильцы сняты с миграционного учета. «Установлена местная жительница, которая в период с февраля 2024 года по июль 2025 года осуществила 77 фактов фиктивной регистрации иностранных и российских граждан в своей квартире, расположенной по улице Маршала Чуйкова. Всего за данный период женщина прописала более 100 граждан, которые фактически в данном помещении не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 УК РФ и 322.3 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Нелегалы, которых она прописала в квартире, сняты с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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