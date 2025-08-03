Челябинка зарегистрировала в своей квартире более 100 нелегалов

В Челябинске местная жительница с февраля 2024 года по июль 2025 года зарегистрировала в своей квартире более 100 мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, гражданка была задержана, ее жильцы сняты с миграционного учета.
«Установлена местная жительница, которая в период с февраля 2024 года по июль 2025 года осуществила 77 фактов фиктивной регистрации иностранных и российских граждан в своей квартире, расположенной по улице Маршала Чуйкова. Всего за данный период женщина прописала более 100 граждан, которые фактически в данном помещении не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 УК РФ и 322.3 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Нелегалы, которых она прописала в квартире, сняты с миграционного учета.
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