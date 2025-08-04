Мать нового главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Анатолия Кривоножко — Варвара Кривоножко — скончалась в белгородском селе в возрасте 101 года после четырех инсультов. Отмечается, что при этом украинские военные неоднократно наносили удары по месту ее проживания — Шебекинскому району Белгородской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Мать нового главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко умерла после четырех перенесенных инсультов. Ей был 101 год. Все это время украинские военные обстреливали Шебекинский район Белгородской области, где жили она и брат Кривоножко», — передает telegram-канал.
Анатолий Кривоножко при этом не выразил публичных соболезнований в связи с кончиной матери и продолжил обстрелы населенных пунктов региона, включая село Первое Цепляево. Известно, что в ходе атак используются различные барражирующие боеприпасы, среди которых зафиксированы образцы американского и французского производства. С началом украинского конфликта Кривоножко прекратил контакты с матерью и другими родственниками, несмотря на то, что семья не отказывалась от него даже в условиях регулярных обстрелов их села. Кроме того, он отказался от матери из-за ее болезни. По данным издания «Работайте, братья», женщина находилась на попечении своего второго сына и его жены.
Варвара Кривоножко внесла значительный вклад для фронта во время Великой Отечественной войны. Она рыла противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. За свою работу в военные годы женщина была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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