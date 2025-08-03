03 августа 2025

Бизнесмен Симановский получил от патриарха Кирилла высший орден РПЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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31 июля Андрею Симановскому исполнилось 65 лет
31 июля Андрею Симановскому исполнилось 65 лет Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил вручить орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителю Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому в честь его 65-летия. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Искренне рад, что Святейший Патриарх Кирилл внимательно относится к настоящим героям нашего времени. [31 июля — день рождения Симановского, прим. ред.] По поручению Патриарха вручил юбиляру высокую патриаршую награду — орден святого Александра Невского II степени», — написал Кульберг в своем telegram-канале.

Он также отметил заслуги бизнесмена. Среди них: помощь людям, находящимся в зоне спецоперации на Украине, лечение пострадавших от коронавируса, строительство храмов и очищение набережных.

Так, в 2024 году благодаря работе Фонда Святой Екатерины (его учредители: меценаты Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Андрей Симановский) на Изоплитной была открыта Свято-Елисаветинская обитель (хоспис). Кроме того, Симановский помог построить храм Александра Невского в Алапаевске, а также продолжает содействовать реализации продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пенсионеров.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Российской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Его девиз — «Не в силе Бог, а в правде», это цитата из жития Александра Невского, приписываемая ему. Такую награду от патриарха Кирилла получали, например, президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил вручить орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителю Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому в честь его 65-летия. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Искренне рад, что Святейший Патриарх Кирилл внимательно относится к настоящим героям нашего времени. [31 июля — день рождения Симановского, прим. ред.] По поручению Патриарха вручил юбиляру высокую патриаршую награду — орден святого Александра Невского II степени», — написал Кульберг в своем telegram-канале. Он также отметил заслуги бизнесмена. Среди них: помощь людям, находящимся в зоне спецоперации на Украине, лечение пострадавших от коронавируса, строительство храмов и очищение набережных. Так, в 2024 году благодаря работе Фонда Святой Екатерины (его учредители: меценаты Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Андрей Симановский) на Изоплитной была открыта Свято-Елисаветинская обитель (хоспис). Кроме того, Симановский помог построить храм Александра Невского в Алапаевске, а также продолжает содействовать реализации продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пенсионеров. Орден Святого благоверного князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Российской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Его девиз — «Не в силе Бог, а в правде», это цитата из жития Александра Невского, приписываемая ему. Такую награду от патриарха Кирилла получали, например, президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
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