Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил вручить орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителю Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому в честь его 65-летия. Награду передал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Искренне рад, что Святейший Патриарх Кирилл внимательно относится к настоящим героям нашего времени. [31 июля — день рождения Симановского, прим. ред.] По поручению Патриарха вручил юбиляру высокую патриаршую награду — орден святого Александра Невского II степени», — написал Кульберг в своем telegram-канале.
Он также отметил заслуги бизнесмена. Среди них: помощь людям, находящимся в зоне спецоперации на Украине, лечение пострадавших от коронавируса, строительство храмов и очищение набережных.
Так, в 2024 году благодаря работе Фонда Святой Екатерины (его учредители: меценаты Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Андрей Симановский) на Изоплитной была открыта Свято-Елисаветинская обитель (хоспис). Кроме того, Симановский помог построить храм Александра Невского в Алапаевске, а также продолжает содействовать реализации продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пенсионеров.
Орден Святого благоверного князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Российской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Его девиз — «Не в силе Бог, а в правде», это цитата из жития Александра Невского, приписываемая ему. Такую награду от патриарха Кирилла получали, например, президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!