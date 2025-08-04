В Челябинске осудили двух человек за гибель крановщика

В Челябинске управляющий и инженер компании «ГрандКран» получили уголовные наказания за опрокидывание крана на стройплощадке элитного микрорайона «Манхэттен», в результате чего погиб крановщик. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран». Они признаны виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека)", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Судом было установлено, что обвиняемые не обеспечили должного контроля за соблюдением работниками требований охраны труда и поддержанием трудовой дисциплины при проведении строительно-монтажных работ. В результате 3 марта 2022 года во время обустройства рельсового пути для башенного крана, который не был введен в эксплуатацию в установленном порядке, под управлением крановщика, не прошедшего обязательное медицинское освидетельствование и не ознакомленного с правилами выполнения работ, башенный кран начал движение и опрокинулся.
В результате кран получил сильные повреждения и вышел из строя, а находившийся в кабине машинист скончался на месте. Подсудимые своей вины не признали и просили вынести оправдательный приговор, однако прокуратура представила исчерпывающие доказательства их причастности к совершенному преступлению. С учетом позиции прокурора суд приговорил управляющего к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а инженеру назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Инцидент произошел на строительной площадке элитного микрорайона «Манхэттен» на улице Героя России Александра Яковлева. Кран рухнул вместе с находящимся внутри крановщиком, мужчина погиб на месте.
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