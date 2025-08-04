Какие змеи водятся в Пермском крае и стоит ли их бояться

В Пермском крае водятся три вида змей: обыкновенные гадюка, медянка и уж. Недавно ученые также обнаружили новый для региона вид — водяного ужа. О том, какие змеи опасны и по каким признакам их можно отличить — в материале URA.RU.
Гадюка обыкновенная
Обыкновенная гадюка считается самой известной ядовитой змеей, встречающейся на территории России. Взрослые особи могут достигать длины до 65 сантиметров, а молодые змеи — около 15 сантиметров. Вид распространен практически по всей России, преимущественно в лесостепных зонах и смешанных лесах.
Окрас обыкновенной гадюки отличается значительным разнообразием: среди представителей вида встречаются особи черного, серого и бурого цвета, а также экземпляры с желтоватым, красноватым или медным оттенком. Отличительной чертой гадюки служит зигзагообразный узор, проходящий вдоль позвоночника.
Медянка обыкновенная
Длина медянки — не более 70 сантиметров. Свое название вид получил благодаря окраске: цвет чешуи варьируется от желто-бурого и медно-красного до серо-медного оттенка. На спине присутствует узор из одного или двух рядов мелких, вытянутых поперек пятен. Отличительной чертой медянки является способность сворачиваться в плотный клубок, пряча голову внутрь. Змея не ядовита, относится к семейству ужей.
Медянка занесена в Красную книгу Пермского края. Основную угрозу для вида представляет изменение условий обитания: в результате разработки каменных карьеров и застройки его численность сократилась. Как правило, обнаружить медянку удается случайно, так как она обитает изолированными локальными группами и редко попадается на глаза. Наиболее часто вид встречается в местах с каменистыми россыпями.
Уж обыкновенный
Взрослые особи ужа достигают длины от 80 до 90 сантиметров. Окрас варьируется от серого и черного до бурого и оливкового оттенков. По всему туловищу заметны темные пятна, расположенные в шахматном порядке. Особенностью ужа являются два пятна ярко-желтого цвета на голове, напоминающие уши. У отдельных особей эти отметины могут быть белыми или оранжевыми.
Ужи встречаются в лесах, на лугах, в долинах рек, на болотах и в садах. В качестве укрытия могут использовать компостные кучи, погреба, курятники, сараи, пространство под полом домов. Обязательным условием является наличие поблизости водоема. При встрече с человеком стремятся скрыться и не проявляют агрессии. Пойманная змея издает шипящие звуки и делает выпады головой. Если попытки оказываются безрезультатными, уж притворяется мертвым. Его укусы практически безболезненны и не опасны для человека.
Уж водяной
Специалисты обнаружили новый для региона вид змей — водяного ужа. Ранее ареал этого вида ограничивался лиманами Приазовья и Крымским полуостровом. Длина змеи может достигать 1,6 метра, но чаще встречаются экземпляры размером 1-1,3 метра. У водяного ужа отсутствуют оранжево-желтые пятна в височной области. Вместо них заметно темное пятно треугольной формы с вершиной, направленной вперед. Окраска водяного ужа преимущественно оливковая с расположенными в шахматном порядке темными отметинами.
При встрече с человеком водяные ужи ведут себя схоже с обыкновенными: издают шипящие звуки и стремятся скрыться, но пытаются вырваться до последнего. Люди нередко принимают их за ядовитый гибрид гадюки и ужа, так называемую «шахматную гадюку», что приводит к необоснованному уничтожению этих безвредных для человека змей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!