03 августа 2025

В ХМАО дикий медведь напугал жителей поселка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь напугал жителей поселка в Сургутском районе
Медведь напугал жителей поселка в Сургутском районе Фото:

В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) дикий медведь напугал местных жителей. Югорчанам пришлось обращаться в полицию, чтобы прогнать животное.

«В Солнечном медведь ночью гуляет», — рассказала читательница URA.RU. Она прислала видео с диким животным.

Как сообщили агентству в полиции Югры, в субботу и воскресенье в ведомство поступало три сообщения о том, что дикий медведь бродит в поселке Солнечном. На место выезжали сотрудники ППС, но самого медведя не встретили. Возможно, он испугался звука полицейской сирены и сам ушел в лес.

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В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) дикий медведь напугал местных жителей. Югорчанам пришлось обращаться в полицию, чтобы прогнать животное. «В Солнечном медведь ночью гуляет», — рассказала читательница URA.RU. Она прислала видео с диким животным. Как сообщили агентству в полиции Югры, в субботу и воскресенье в ведомство поступало три сообщения о том, что дикий медведь бродит в поселке Солнечном. На место выезжали сотрудники ППС, но самого медведя не встретили. Возможно, он испугался звука полицейской сирены и сам ушел в лес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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