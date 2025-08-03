Медведь напугал жителей поселка в Сургутском районе
В поселке Солнечном (Сургутский район, ХМАО) дикий медведь напугал местных жителей. Югорчанам пришлось обращаться в полицию, чтобы прогнать животное.
«В Солнечном медведь ночью гуляет», — рассказала читательница URA.RU. Она прислала видео с диким животным.
Как сообщили агентству в полиции Югры, в субботу и воскресенье в ведомство поступало три сообщения о том, что дикий медведь бродит в поселке Солнечном. На место выезжали сотрудники ППС, но самого медведя не встретили. Возможно, он испугался звука полицейской сирены и сам ушел в лес.
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