Предоставление военной поддержки Украине со стороны ЕС фактически приостановлено. В частности, в Европейском фонде мира из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту были заблокированы денежные средства. Об этом сообщил бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
«Военная помощь ЕС Украине оказалась фактически заморожена», — заявил Боррель для издания EUObserver. Отмечается, что Киев не получит около 6,6 миллиарда евро.
Ранее в Европейском союзе начали усиливаться сомнения относительно дальнейшего оказания помощи украинской стороне. Также все чаще в Европе звучат призывы к скорейшему завершению кризиса в Киеве. Испанское издание Pais уточняло, что на данный момент растет число государств-членов ЕС, готовых отказаться от поддержки Украины, даже при условии негативных последствий для самой страны или ее статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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