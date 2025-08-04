Боррель объявил о заморозке военной помощи ЕС Украине

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Боррель заявил, что Евросоюз не сможет отправить Киеву более шести миллиардов евро
Боррель заявил, что Евросоюз не сможет отправить Киеву более шести миллиардов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предоставление военной поддержки Украине со стороны ЕС фактически приостановлено. В частности, в Европейском фонде мира из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту были заблокированы денежные средства. Об этом сообщил бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель. 

«Военная помощь ЕС Украине оказалась фактически заморожена», — заявил Боррель для издания EUObserver. Отмечается, что Киев не получит около 6,6 миллиарда евро. 

Ранее в Европейском союзе начали усиливаться сомнения относительно дальнейшего оказания помощи украинской стороне. Также все чаще в Европе звучат призывы к скорейшему завершению кризиса в Киеве. Испанское издание Pais уточняло, что на данный момент растет число государств-членов ЕС, готовых отказаться от поддержки Украины, даже при условии негативных последствий для самой страны или ее статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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Предоставление военной поддержки Украине со стороны ЕС фактически приостановлено. В частности, в Европейском фонде мира из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту были заблокированы денежные средства. Об этом сообщил бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель.  «Военная помощь ЕС Украине оказалась фактически заморожена», — заявил Боррель для издания EUObserver. Отмечается, что Киев не получит около 6,6 миллиарда евро.  Ранее в Европейском союзе начали усиливаться сомнения относительно дальнейшего оказания помощи украинской стороне. Также все чаще в Европе звучат призывы к скорейшему завершению кризиса в Киеве. Испанское издание Pais уточняло, что на данный момент растет число государств-членов ЕС, готовых отказаться от поддержки Украины, даже при условии негативных последствий для самой страны или ее статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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