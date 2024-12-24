В мире Украина В ЕС задумались о прекращении помощи Украине Pais: все больше стран Евросоюза задумываются о прекращении поддержки Киева 24 декабря 2024 в 13:33 Размер текста - 17 + В ЕС все больше стран призывают к быстрому выходу из конфликта на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU В Европейском Союзе нарастают сомнения относительно продолжения поддержки Киева, а также звучат призывы к быстрому выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais. «Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными», — говорится в материале. Все больше европейских стран хотят отказаться от поддержки Украины, даже если это нанесет ущерб ей или стране-кандидату на членство в Евросоюзе. В конце ноября бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Евросоюза остается под вопросом в случае, если США прекратят свою помощь, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее американская газета Financial Times ранее писала, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа не намерена останавливать военные поставки Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Европейском Союзе нарастают сомнения относительно продолжения поддержки Киева, а также звучат призывы к быстрому выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais. «Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными», — говорится в материале. Все больше европейских стран хотят отказаться от поддержки Украины, даже если это нанесет ущерб ей или стране-кандидату на членство в Евросоюзе. В конце ноября бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Евросоюза остается под вопросом в случае, если США прекратят свою помощь, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее американская газета Financial Times ранее писала, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа не намерена останавливать военные поставки Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям