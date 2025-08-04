На 273-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 4 августа фура снесла Kia Rio, которая внезапно вылетела на встречку. Водитель иномарки скончался, движение на участке ограничено, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Серова, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng с последующим опрокидыванием и съездом в кювет», — пояснили там. 50-летний водитель легковушки скончался до прибытия медиков.
На месте аварии работают сотрудники полиции, организовано реверсивное движение. Количество пострадавших устанавливается, идет выяснение обстоятельств произошедшего.
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