Фура снесла иномарку, вылетевшую на встречку на Серовском тракте, есть погибший. Фото

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Количество пострадавших устанавливается (архивное фото)
Количество пострадавших устанавливается (архивное фото) Фото:

На 273-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 4 августа фура снесла Kia Rio, которая внезапно вылетела на встречку. Водитель иномарки скончался, движение на участке ограничено, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Серова, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng с последующим опрокидыванием и съездом в кювет», — пояснили там. 50-летний водитель легковушки скончался до прибытия медиков.

На месте аварии работают сотрудники полиции, организовано реверсивное движение. Количество пострадавших устанавливается, идет выяснение обстоятельств произошедшего.

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На 273-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 4 августа фура снесла Kia Rio, которая внезапно вылетела на встречку. Водитель иномарки скончался, движение на участке ограничено, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Серова, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng с последующим опрокидыванием и съездом в кювет», — пояснили там. 50-летний водитель легковушки скончался до прибытия медиков. На месте аварии работают сотрудники полиции, организовано реверсивное движение. Количество пострадавших устанавливается, идет выяснение обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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