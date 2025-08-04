The National: ХАМАС готов к переговорам и освобождению израильских заложников

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ХАМАС готов к переговорам между Израилем и США по Газе , пишет The National
ХАМАС готов к переговорам между Израилем и США по Газе , пишет The National Фото:

Движение ХАМАС заявило о готовности начать переговоры с Израилем и США по всеобъемлющему соглашению, предусматривающему прекращение боевых действий в секторе Газа и освобождение всех удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом консультаций.

«ХАМАС открыт для переговоров по всеобъемлющему соглашению по Газе, которое положит конец войне в палестинском анклаве и освободит всех удерживаемых им заложников», — сообщило издание со ссылкой на источник. Там же отметили, что обсуждение условий возможного соглашения проходит при посредничестве Катара и Египта.

Контакты между сторонами осуществляются как дистанционно, так и в ходе личных встреч в Каире и Дохе. Источники уточняют, что проект соглашения разрабатывается при участии представителей США, Израиля и посредников с арабской стороны. Содержание переговоров не раскрывается, однако известно, что предполагается заключение 60-дневного перемирия в рамках продолжающейся почти 22 месяца войны.

Ранее арабские страны потребовали от ХАМАС отдать власть в Газе. Как сообщало агентство AFP, с призывом движению отказаться от контроля над сектором Газа в ходе конференции ООН выступили семнадцать государств, среди которых Катар, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, а также ряд стран Европейского союза.

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Движение ХАМАС заявило о готовности начать переговоры с Израилем и США по всеобъемлющему соглашению, предусматривающему прекращение боевых действий в секторе Газа и освобождение всех удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом консультаций. «ХАМАС открыт для переговоров по всеобъемлющему соглашению по Газе, которое положит конец войне в палестинском анклаве и освободит всех удерживаемых им заложников», — сообщило издание со ссылкой на источник. Там же отметили, что обсуждение условий возможного соглашения проходит при посредничестве Катара и Египта. Контакты между сторонами осуществляются как дистанционно, так и в ходе личных встреч в Каире и Дохе. Источники уточняют, что проект соглашения разрабатывается при участии представителей США, Израиля и посредников с арабской стороны. Содержание переговоров не раскрывается, однако известно, что предполагается заключение 60-дневного перемирия в рамках продолжающейся почти 22 месяца войны. Ранее арабские страны потребовали от ХАМАС отдать власть в Газе. Как сообщало агентство AFP, с призывом движению отказаться от контроля над сектором Газа в ходе конференции ООН выступили семнадцать государств, среди которых Катар, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, а также ряд стран Европейского союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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