Арабские страны потребовали от ХАМАС отдать власть в Газе

На конференции ООН 17 государств, включая Катар, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию и страны ЕС, приняли совместную декларацию с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP.
«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе», — говорится в материале. Там добавили, что документ предусматривает передачу контроля Палестинской автономии при международной поддержке для создания суверенного палестинского государства. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что это первый случай, когда арабские страны публично осудили ХАМАС и выразили готовность к нормализации отношений с Израилем.
Западные страны предложили разместить в Газе международные силы после завершения конфликта. При этом США и Израиль не участвовали в переговорах, а Великобритания и Франция заявили о готовности признать палестинское государство. Британский премьер Кир Стармер назвал это шагом к долгосрочному миру в регионе.
Переговорный процесс о прекращении огня остается в тупике. Израиль заявил об исчерпании терпения, а США констатировали отсутствие готовности ХАМАС к компромиссу. Группировка, в свою очередь, обвинила Израиль в срыве перемирия и заявила о готовности к продолжительной войне.
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