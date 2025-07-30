Арабские страны потребовали от ХАМАС отдать власть в Газе

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ХАМАС призвали отойти от власти в Секторе Газа
ХАМАС призвали отойти от власти в Секторе Газа Фото:

На конференции ООН 17 государств, включая Катар, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию и страны ЕС, приняли совместную декларацию с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе», — говорится в материале. Там добавили, что документ предусматривает передачу контроля Палестинской автономии при международной поддержке для создания суверенного палестинского государства. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что это первый случай, когда арабские страны публично осудили ХАМАС и выразили готовность к нормализации отношений с Израилем.

Западные страны предложили разместить в Газе международные силы после завершения конфликта. При этом США и Израиль не участвовали в переговорах, а Великобритания и Франция заявили о готовности признать палестинское государство. Британский премьер Кир Стармер назвал это шагом к долгосрочному миру в регионе.

Переговорный процесс о прекращении огня остается в тупике. Израиль заявил об исчерпании терпения, а США констатировали отсутствие готовности ХАМАС к компромиссу. Группировка, в свою очередь, обвинила Израиль в срыве перемирия и заявила о готовности к продолжительной войне.

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На конференции ООН 17 государств, включая Катар, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию и страны ЕС, приняли совместную декларацию с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP. «В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе», — говорится в материале. Там добавили, что документ предусматривает передачу контроля Палестинской автономии при международной поддержке для создания суверенного палестинского государства. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что это первый случай, когда арабские страны публично осудили ХАМАС и выразили готовность к нормализации отношений с Израилем. Западные страны предложили разместить в Газе международные силы после завершения конфликта. При этом США и Израиль не участвовали в переговорах, а Великобритания и Франция заявили о готовности признать палестинское государство. Британский премьер Кир Стармер назвал это шагом к долгосрочному миру в регионе. Переговорный процесс о прекращении огня остается в тупике. Израиль заявил об исчерпании терпения, а США констатировали отсутствие готовности ХАМАС к компромиссу. Группировка, в свою очередь, обвинила Израиль в срыве перемирия и заявила о готовности к продолжительной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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