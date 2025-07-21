Россиянам рассказали, кто заслуживает звание «Ветеран труда»

Для получения статуса «Ветеран труда» необходимо иметь определенный трудовой стаж и ведомственную награду, а все социальные гарантии ветеранам труда сегодня обеспечивают региональные бюджеты. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«На данный момент ветеранов труда обеспечивают всеми социальными гарантиями и льготами региональные бюджеты. Для того чтобы заслужить это звание, необходимо отработать в какой-либо в отрасли соответствующее количество лет, получить определенный стаж и при этом иметь ведомственную награду», — пояснила Бессараб в разговоре с aif.ru. Она подчеркнула, что необходимо либо вывести звание «Ветеран труда» на федеральный уровень с обеспечением соответствующих гарантий за счет федерального бюджета, либо использовать имеющиеся в настоящее время ресурсы.
Инициатива о возврате федерального статуса звания «Ветеран труда» обсуждается в России. Депутат отметила, что если в ближайшее время и будет принято решение о возврате федерального статуса звания, то оно коснется только самого статуса, но не финансирования новых мер поддержки.
Она напомнила, что бюджет страны на ближайшие три года уже утвержден, и изменения по части социальных выплат в настоящее время невозможны. Также Бессараб добавила, что в последние месяцы были приняты решения по расширению гарантий для других категорий граждан, однако дополнительных средств для новых выплат сейчас не предусмотрено.
С 2005 года присвоение звания «Ветеран труда» и предоставление льгот регулируется на уровне субъектов Федерации. В каждом регионе действуют собственные критерии и перечень социальных мер поддержки для обладателей этого звания.
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